Казачий хор "Тверь" отметил 35-летний юбилей

В апреле народный ансамбль песни и танца «Тверь» отметил очередной юбилей. Три с половиной десятка лет «Тверь» звучит не только для российских, но и зарубежных ценителей русской народной и казачьей песни. Творчество коллектива – часть нашей истории, которая не забудется, не исчезнет бесследно благодаря преданности своему делу всех участников ансамбля.



22 апреля в честь юбилея ансамбль «Тверь» дал большой праздничный концерт. Руководитель хора Анатолий Беляков рассказал ТИА, чем живет его «творческая семья» и как собирался репертуар народного ансамбля.





- Называть наш ансамбль просто коллективом нельзя, мы уже одна семья. И это не пафосная фраза, так оно есть на самом деле. Мы собираемся не только на репетиции, но и вместе отдыхаем, знаем о проблемах друг друга, вместе радуемся победам каждого члена семьи.



Хор был создан в 1982 году на базе Дворца культуры профсоюзов, основал его и возглавил Леонид Дмитриев. В 1985 году хору присвоили звание «Народного самодеятельного коллектива». В 1986 году Леонид Александрович уехал в Москву. За год сменилось несколько руководителей, но никто не смог стать настоящим народным атаманом и повести за собой, ансамбль стал распадаться. В 1987 году в «Тверь» пришел Анатолий Васильевич Беляков.



- От коллектива осталось человек 7-8, все нужно было начинать с начала. Я поменял направление работы хора, раньше наш ансамбль пел авторские и русские народные песни, я сделал упор на казачьи. Это не было единоличным решением, я просто предлагал новые песни, и они оставалась в репертуаре только если коллектив их одобрял. Оказалось, что творчество казаков по душе не только мне, как и должно быть, в нашем творческой семье собрались единомышленники, - рассказал руководитель хора.





Анатолий Беляков в 1975 году окончил Калининское музыкальное училище, в 1982 году – Московский государственный институт культуры, получил специальность – руководитель народного хора. Еще в институтские годы, в 1980 году, выступал на Олимпиаде. Вместе со своими научными руководителями ездил по станицам, собирал фольклор. Получив диплом, по распределению поехал работать в Пятигорск, а потом вернулся в родной Калинин, здесь женился и возглавил ансамбль «Тверь».



- Мы ездили по глухим деревушкам, казачьим станицам, старики нам пели песни, а мы записывали слова, запоминали музыку, а потом расшифровывали ее на ноты. Тогда-то я и полюбил казачью песню всей душой, так и иду теперь с этой песней по жизни.





Сейчас в ансамбле «Тверь» 38 хористов.



- После концертов ко мне часто подходят люди, спрашивают, как к нам попасть, я приглашаю на репетицию, чтобы узнать их способности. Если вокальные данные есть, пробуем петь в коллективе. У нас в ансамбле поют врачи, учителя, архитекторы, бизнесмены, воспитатели детских садов, бухгалтеры. То есть все они по профессии далеки от музыки, но душой они живут песней.



Пятеро участников хора: солист Михаил Авдонин, староста Галина Жигалёнкова, солистки Галина Трофимова, Антонина Панкова и Галина Сметанникова – уже более трех десятков лет вместе с «Тверью».

Галина Алексеевна Жигаленкова в хоре со дня его основания.



- Я в детстве очень любила петь и плясать, а в 36 лет в ансамбль «Тверь» привела меня подруга. Так я здесь и осталась. Раньше ни одной репетиции не пропускала, теперь из-за болезней не каждый раз могу прийти. Ансамбль – моя семья, я здесь душой отдыхаю, признается женщина.





Андрей Ашевский пришел в хор 6 лет назад.



- Мне было 22 года, вернулся из армии, тогда моя жизнь никак не была связана с музыкой. На Новый год увидел выступление хора на площади Ленина, с таким азартом они пели, что я не мог не подойти к ним. Мне сказали: «Приходи, посмотрим на что ты способен». Я тогда совсем зеленый был, ничего не знал, не умел, ансамбль стал моей школой.



На вопрос: «Почему «Тверь», ведь коллективов в городе много?», Андрей, не задумываясь, признался в любви:



- А разве можно ответить на вопрос, почему влюбился, просто вот берешь и влюбляешься. Такая она эта любовь с первого взгляда.



Андрей Ашевский окончил колледж культуры по классу руководитель народного хора, теперь получает педагогическое музыкальное образование в ТвГУ, работает в Доме народного творчества – песня стала делом его жизни.

Галина Арбузова – воспитатель в детском саду, 10 лет вместе с «Тверью».



- Я выросла на Кубани, в Краснодарском крае, в станице Марьинская. Казачьи песни родные мне, по-домашнему теплые и уютные, они напоминают о детстве. На работе музыкальный руководитель заметила, что я не равнодушна к песне, всегда пою вместе с детьми. Она-то и пригласила меня в хор, и теперь он стал для меня второй семьей. Русские народные и казачьи пенсии очень добрые, я часто пою их детям, и они моментально запоминают мотив и слова, напевают вместе со мной. А ведь ребенка не обманешь, дети чувствуют ту искреннюю доброту, которой наполнено народное творчество и потому оно приходится им по душе.



Народный ансамбль песни и танца «Тверь» регулярно выступает на всех городских и областных праздниках. За три с половиной десятка лет коллектив объехал не только всю Тверскую область, но и всю Россию. В 1986 году «Тверь» выступала в ГДР. Дважды ансамбль давал концерты во Франции. Зарубежные зрители всегда тепло встречают тверских исполнителей, русскую песню любят не только в России.