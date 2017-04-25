tvernews.ru
25 апреля Вторник :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

На свадьбу азербайджанцев в Кимрах ворвался ОМОН

На свадьбу азербайджанцев в Кимрах ворвался ОМОН - ТИА
25 Апреля 2017 09:30
Автор:

Фоторепортаж

24 апреля в Кимрах Тверской области на свадьбу к Рафику Гурбанову и Эльмире Халиловой ворвался ОМОН. Силовики с оружием в руках попросили гостей соблюдать спокойствие и предъявить документы.

На свадьбе среди гостей были журналисты газеты «Кимры сегодня», которые и рассказали о случившемся.

Оперативники сухо пояснили журналистам, что ничего чрезвычайного не происходит, просто идет проверка паспортного режима – "рутинная работа" в борьбе с терроризмом. Рутинной работой ОМОН решил заняться не раньше не позже, на свадьбе – проверка паспортного режима заняла 2 часа – с 18.30 до 20.30.

Далее силовики принесли публичные извинения за причиненные неудобства и свадьбу разрешили продолжить. Так и сказали: «Извините, ошиблись. Гуляйте дальше!»

Кимрские журналисты и гости праздника считают, что появление незваных гостей связано с тем, что молодожены выбрали неудачную дату для свадьбы: ведь 24 апреля - День памяти геноцида армян, а большая часть гостей на свадьбе были азербайджанцы.  Молодая пара не думала о том, что выбранная ими дата так не понравится силовым структурам. В любом случае, праздник был испорчен,  и эту свадьбу семья запомнит надолго. Информация и фото газеты «Кимры сегодня».

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: свадьба азербайджанцев свадьба в Кимрах омон кимры борьба с терроризмом происшествие в Тверской области
Смотрите также:
Комментарии (34)

  • uabumoderoff 
    Рафик нэ виноват!
    25.04.2017 09:34
    2 | 13

  • Operator09 
    Что удивительного? Была же раньше новость, что Путин одобрил инициативу Тверской области об ужесточении миграционного контроля.
    25.04.2017 09:39
    1 | 11

  • hatamoto san 
    гуляли б в Азербайджане, никто не помешал бы...
    25.04.2017 09:49
    3 | 35

  • hockey 
    Хороший тамада и конкурсы смешные!
    25.04.2017 09:50
    2 | 39

  • Bonch 
    Надо - значит надо. Сейчас  время  такое. Безопасность во главе угла! ;-)
    25.04.2017 09:51
    3 | 19

  • Small19 
    Свадьба в понедельник, ну совсем "не думали"
    25.04.2017 09:55
    1 | 21

  • леха мамонтов 
    что бы жизнь медом не казалась
    25.04.2017 09:59
    0 | 5

  • Алексей Владимирович 
    уволят командира- к бабке не ходи
    25.04.2017 10:07
    9 | 3

  • ilich 
    В "Старом Баку" можно вообще постоянный блок-пост устроить. И "Баклажан" как-то режет слух, как бы намекает - устрой засаду!
    Прикрепленные изображения:
    25.04.2017 10:08
    3 | 9

  • romflyag 
    Дурдом. Свадьба  в понедельник это конечно да. 
ОМОН на свадьбе ради проверки паспортов это чисто наше занятие. Миграционный контроль это когда в страну не пускают на границе, а облавы в таком духе...., ментам самим то не стремно в таких спектаклях принимать участие. Похоже ничего не выявили все присутствующие были жителями Кимр и гражданами РФ раз извиняться пришлось.
    25.04.2017 10:09
    2 | 16

    • Алексей Владимирович 
      коренные жители и почётные горожане. они это так не оставят ещё будет новость про это
      25.04.2017 10:13
      1 | 10

    • aldan 
      ОМОН то причём, если вышестоящему уроду пришла в голову идиотская идея и он отдал приказ. Приказ вышестоящего, закон для подчинённого.
      25.04.2017 10:16
      2 | 11

  • NPC 
    Подарок от того кто любит невесту сильнее жениха?)
    25.04.2017 10:38
    0 | 7

  • arcadi007 
    Просто так никто проверять не будет.
Был повод значит.
    25.04.2017 10:42
    1 | 7

  • Добрая Мышь 
    а что журналисты местной газеты на свадьбе делали?
    25.04.2017 10:50
    1 | 10

    • sad 
      а хороший вопрос ) многообещающий
      25.04.2017 10:52
      1 | 4

    • Proletary 
      Мне скажи, где наливают - и я пойду. Чем журналисты хуже?
      25.04.2017 12:34
      0 | 3

      • Добрая Мышь 
        думаете вас айзеры просто так к себе на торжество пустят? или вы из ихних?
        25.04.2017 12:43
        3 | 1

        • Proletary 
          1 А почему нет? Я со стражами исламской революции водку из горлА пил.
2 Из ихних. По аватаре разве не видно?
          25.04.2017 13:00
          0 | 2

  • Dobry кrtek 
    У невесты наколки или просто лишай?
    Прикрепленные изображения:
    25.04.2017 10:51
    4 | 4

    • Юлёк 
      Это похоже на Мехенди, нанесение хной рисунков на кожу рук, что-то вроде татуажа.
      25.04.2017 12:16
      0 | 1

      • Proletary 
        Вот спасибо, не знал. Крот ведь не зря спросил, на вторую ходку пойдет с куполами из хны.
        25.04.2017 12:49
        1 | 0

  • CSM-101 
    "Кроваый путенг и приспешники! Мордор! Гэбня лютует!"

Надо было понедельничьи гуляния, на которых и корреспонденты зачем-то оказались - проверить, может, по оперативной информации. Проверили.
Видимо, эти азеры из себя что-то корчили, немножко спеси сбили.
    25.04.2017 11:05
    2 | 6

  • DimonMMK (http://www.youtube.com/channel/UCieCjOJhDbLVxJpmr1VsXYA) 
    Зря, зря азеры Бабеля не читают... У него на этот случай есть четкие инструкции. Полицейским начальникам тоже не помешало бы, кстати.
http://knijky.ru/books/odesskie-rasskazy?page=3
    25.04.2017 11:10
    0 | 4

  • Судья 
    кто-то прикалолся)))
    25.04.2017 11:17
    0 | 1

  • jeronimo 
    Баку прекрасный город. Давайте туда, ну или в любимую вами Турцию.
    25.04.2017 11:25
    1 | 7

  • bublik 
    странно. а где "мордой в пол, руки за голову".))))
    25.04.2017 11:45
    0 | 4

    • Mitrij 
      Дык свадьба же. Народу много, на все морды пола может не хватить.
      25.04.2017 11:58
      0 | 2

  • 1% 
    сколько желчных комментов... а если они все граждане России, то есть россияне? Тогда что? А они поголовно россияне, я в этом убежден. То есть, слабовики ворвались на свадьбу россиян и 2 часа над ними издевались. Время, когда можно было думать то, о чем все подумали уже давно упущено...
    25.04.2017 11:58
    2 | 4

    • Добрая Мышь 
      смертник в питерском метро тоже был россиянин. А если они такие "расеяне" - так и пишите заголовок - ОМОН ворвался на свадьбу. точка без указани национальности
      25.04.2017 12:14
      2 | 4

      • Beqbmak 
        бьют не по паспорту а по моське
        25.04.2017 12:24
        0 | 0

    • mriya 
      Ну уж прям желчные. А стеб потому, что еще помнят некоторые советские граждане, как с Кавказа в 90-х их пинками выдворяли.
      25.04.2017 12:51
      1 | 2

    • DimonMMK (http://www.youtube.com/channel/UCieCjOJhDbLVxJpmr1VsXYA) 
      Смешно. Чёж Вы думаете об этом, раз теперь нельзя?  :))) Мыслепреступление!
Еще я кого-то спрашивать буду, можно мне теперь о чем-то думать, не упущено ли время думать ... Хрен им. Да и говорить все еще можно, представьте себе.
      25.04.2017 12:58
      0 | 1

  • Beqbmak 
    хачи обиделись...такое ощущение что их Армянский омон принимал...Дыма без огня не бывает..Кимры всегда были криминальным городком благодаря хачам....
    25.04.2017 12:01
    1 | 3
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

В Твери владелец бара показал жителям "Кузькину мать"

2017-04-21 09:46
161

День рождения В.И.Ленина прошел в Твери незамеченным?

2017-04-23 14:07
61

Миграционный центр в Твери продолжают штурмовать толпы иностранцев, а полиция уверяет - очередей здесь нет

2017-04-20 12:32
61

Депутаты ЗС Тверской области отчитались о доходах: Александр Клиновский заработал 83 млн. рублей, Ирина Шереметкер - 264 тыс. рублей

2017-04-21 17:20
59

Прямых выборов главы Твери не будет: депутаты городской Думы отозвали свою законодательную инициативу

2017-04-19 11:14
58

Перевозчики требуют полностью отменить систему «Платон»

2017-04-19 21:03
41

Тверскому хоккейному клубу грозит банкротство и закрытие

2017-04-24 13:23
37

Беспредел на Горбатке

2017-04-24 09:40
36

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100