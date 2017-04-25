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ВАЗ врезался в дерево: 21-летний водитель погиб на месте ДТП

25 Апреля 2017 09:01
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Фоторепортаж

24 апреля, в 07:10 на 3 км автодороги Западная Двина - М9 «Балтия» (Западнодвинский район) 21-летний водитель ВАЗ-21099 по неустановленной причине съехал в правый по ходу движения кювет, где врезался в дерево. От полученных ран мужчина скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Оказалось, что погибший не имел водительского удостоверения, к административной ответственности в 2017 г. привлекался 2 раза по ст. 12.7 ч. 1 КоАП РФ и ст. 12.37 ч. 1 КоАП РФ.

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Метки: дтп сводка дтп врезался в дерево происшествие в Тверской области дтп с погибшим водитель погиб
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