ВАЗ врезался в дерево: 21-летний водитель погиб на месте ДТП

24 апреля, в 07:10 на 3 км автодороги Западная Двина - М9 «Балтия» (Западнодвинский район) 21-летний водитель ВАЗ-21099 по неустановленной причине съехал в правый по ходу движения кювет, где врезался в дерево. От полученных ран мужчина скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Оказалось, что погибший не имел водительского удостоверения, к административной ответственности в 2017 г. привлекался 2 раза по ст. 12.7 ч. 1 КоАП РФ и ст. 12.37 ч. 1 КоАП РФ.