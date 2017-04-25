На открытии велосезона в Твери шел дождь, град, снег, светило солнце и появилась радуга

23 апреля тверские велосипедисты и клуб «ВелоТверь» открыли сезон. Погода в этот день была непредсказуемой: град сменялся то дождём, то снегом, праздник завершился появлением солнца и радуги.

Участие в празднике приняли чуть более тысячи человек, к велосипедистам присоединился глава Твери Александр Корзин.

Тверской клуб велосипедистов «ВелоТверь» благодарит за помощь в проведении праздника УГИБДД по Тверской области. Ведь для того, чтобы праздник прошел без происшествий, на участке движения велоколонны инспекторы ДПС перекрыли дороги.

В этот день на поляне Дорошиха прошли спортивные соревнования по семи дисциплинам, в которых было разыграно более двадцати комплектов медалей. В соревнования приняли участие, в том числе и самые маленькие любители велосипеда. В завершении состоялась благотворительная лотерея с ценными призами, предоставленными спонсорами и партнёрами праздника.

Развитие велоинфраструктуры должно продолжиться в городе Твери, считают велосипедисты. Открытие велосезона в очередной раз показало, что у нас очень много "внепогодных" велосипедистов, а велосипед - это всесезонный транспорт. Фото: ТООО по развитию велосипедного движения Клуб «ВелоТверь»