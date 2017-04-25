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На открытии велосезона в Твери шел дождь, град, снег, светило солнце и появилась радуга

На открытии велосезона в Твери шел дождь, град, снег, светило солнце и появилась радуга - ТИА
24 Апреля 2017 21:54
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Фоторепортаж

23 апреля тверские велосипедисты и клуб  «ВелоТверь» открыли сезон. Погода в этот день была непредсказуемой: град сменялся то дождём, то снегом,  праздник завершился появлением солнца и радуги.  

Участие в празднике приняли чуть более тысячи человек, к велосипедистам присоединился  глава Твери Александр Корзин. 

Тверской клуб велосипедистов «ВелоТверь» благодарит за помощь в проведении праздника УГИБДД по Тверской области. Ведь для того, чтобы праздник прошел без происшествий, на участке движения велоколонны инспекторы ДПС перекрыли дороги.

В этот день на поляне Дорошиха прошли спортивные соревнования по семи дисциплинам, в которых было разыграно более двадцати комплектов медалей. В соревнования приняли участие, в том числе и самые маленькие любители велосипеда. В завершении состоялась благотворительная лотерея с ценными призами, предоставленными спонсорами и партнёрами праздника.

Развитие велоинфраструктуры должно продолжиться в городе Твери, считают велосипедисты.  Открытие велосезона в очередной раз показало, что у нас очень много "внепогодных" велосипедистов, а велосипед - это всесезонный транспорт. Фото: ТООО по развитию велосипедного движения Клуб «ВелоТверь»

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Метки: вело тверь открытие велосезона
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Комментарии (6)

  • Leo-L 
    Ну хоть не было северного сияния и то ладушки.
    24.04.2017 22:23
    0 | 4

  • horton 
    Да. Денек для открытия велосезона выбрали более чем "удачный"... Как вспомню вчерашнюю погодку пока ехала... Тверь проезжала в районе 12-ти часов. Казалось, что поздний вечер...)
Главное, чтобы никто из довольных участников мероприятия не заболел теперь...)))
    Прикрепленные изображения:
    24.04.2017 22:43
    0 | 3

    • kudimov 
      Наверно и привезли нам плохую погоду)
      24.04.2017 22:46
      0 | 1

      • horton 
        Не... с собой забрала... но я же не жадная, Вам тоже оставила...))
        24.04.2017 22:51
        0 | 1

  • vo-vam 
    Заглянул туда на чуть-чуть. Обстановка была приятная. Единственное могли бы и не куряших полицейских найти (всего-то двое), чтобы они к кустам курить не ходили.
    24.04.2017 23:41
    0 | 1

    • TvereZ 
      [Ленинград - ЗОЖ.avi] )))
      25.04.2017 00:07
      0 | 0
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