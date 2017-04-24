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В Твери пройдут акция «Зарядка с чемпионами» и фестиваль «Площадь добра»

24 Апреля 2017 20:56
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29 апреля в 14.00  в Твери  на площади Славы пройдет акция «Зарядка с чемпионами «Чистая земля - здоровые люди», а в течение дня в городском саду будет проходить фестиваль волонтёрства и благотворительности «Площадь добра». 

В рамках акции «Зарядка с чемпионами «Чистая земля - здоровые люди» все желающие смогут заняться физическими упражнениями под руководством профессиональных тренеров и спортсменов. В мероприятии примут участие чемпионы и призёры федеральных и региональных соревнований: 

- заслуженный Мастер спорта Российской Федерации по гребле на байдарках и каноэ Игнат Ковалев; 
- кандидат в мастера спорта, четырёхкратный победитель чемпионата Тверской области, финалист чемпионата ЦФО по боксу Анна Беляева; 
- кандидат в мастера спорта, призёр первенства ЦФО по тхэквондо Леонид Зверьков; 
- чемпионы и призёры чемпионата Тверской области по плаванию Максим Козак и Михаил Подкаменный; 
- чемпионы и призёры чемпионата Тверской области по лыжным гонкам Алёна Старовойтова и Арсений Кузнецов.

 Свои мастер-классы проведут также представители региональных общественных организаций и фитнес-клубов города Твери. 

Программа зарядки: 
 14.00 - 14.30 Зарядка в стиле «Зумба»; 
 14.30 - 15.00 Зарядка с элементами растяжки, йоги и других оздоровительных направлений; 
15.00 - 15.30 Зарядка с элементами скандинавской ходьбы и ЛФК от Тверской федерации скандинавской ходьбы;
 15.30 - 16.00 Блок упражнений с элементами нормативов ГТО. 

Целями и задачами акции являются мотивация здорового образа жизни, популяризация и развитие массового спорта в городе Твери. На зарядку будут приглашены учащиеся школ города, воспитанники спортивных школ и секций, студенты высших и средних специальных учебных заведений. Кроме того, прийти на «Зарядку с чемпионами» могут все желающие горожане. 

В тот же день, 29 апреля, в Твери состоится ещё одно мероприятие, принять участие в котором сможет каждый. В 11.00 в городском саду откроется фестиваль волонтёрства и благотворительности «Площадь добра». В программе фестиваля - благотворительные акции и творческие мастерские, уличный ресторан и концерт, а также анимационная программа для самых маленьких.

Все собранные средства будут направлены на развитие тверских некоммерческих организаций, которые принимают участие в «Площади Добра». Каждый может сделать доброе дело: принести в дар книги сельским библиотекам; сдать макулатуру; принести детскую одежду (на детей 4-15 лет) для Союза многодетных семей и детскую обувь для пациентов противотуберкулёзного диспансера; принести растения и семена для благоустройства территории дома престарелых и инвалидов на ул. М. Конева; подарить сухой корм, мясные консервы и крупы для приюта для бездомных животных. Сообщает Управление информации администрации города Твери

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Метки: зарядка с чемпионами площадь добра
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