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Тверские спортсмены привезли медали с Всероссийских соревнований по легкой атлетике среди лиц с ПОДА

Тверские спортсмены привезли медали с Всероссийских соревнований по легкой атлетике среди лиц с ПОДА - ТИА
24 Апреля 2017 19:46
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Фоторепортаж

С 21 по 24 апреля на базе ФГУП «Юг Спорт» (Сочи) прошли Всероссийские соревнования по легкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В соревнованиях приняли участие 120 спортсменов из 32 регионов страны.

Тверскую область представляла команда спортсменов ГБУ «САШ» под руководством тренера Власенко Екатерины Михайловны. По итогам четырехдневных состязаний наши спортсмены завоевали четыре медали - одно золото, одно серебро и две бронзовые награды.

Антон Федулов стал лучшим в толкании ядра, а Павел Русляков в этой же дисциплине стал вторым, сразу две бронзовые медали принесла в тверскую копилку Хайрулина Юлия - в толкании ядра и в метании диска. Спортсменов теперь ждет чемпионат России, который пройдет в Смоленске с 18 по 21 мая, сообщает Комитет по физической культуре и спорту Тверской области

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Метки: ПОДА легкая атлетика
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