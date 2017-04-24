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В Тверской области задержали двух москвичей, подозреваемых в двойном убийстве

24 Апреля 2017 18:38
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18 марта на обочине дороги рядом с деревней Кумардино Калининского района Тверской области было найдено тело 39-летней женщины с признаками насильственной смерти. После того, как личность убитой была установлена, следствию удалось дальше разобраться в запутанном деле.

По мнению следствия, убитая жила вместе с 42-летним тверичанином. Накануне смерти они совершили сомнительную сделку с имуществом, которое принадлежало этому мужчине. После сделки, мужчина пропал. Позднее было найдено тело его сожительницы.

По подозрению в убийстве этих мужчины и женщины, а также в мошенничестве с имуществом убитого мужчины задержаны 43-летний житель Московской области и его 41-летняя сожительница. 21 апреля в лесу у дороги Малышево – Максатиха найдено тело убитого мужчины, а также добыты неопровержимые доказательства вины задержанных москвичей. Подозреваемые находятся в СИЗО, они обвиняются по ч. 1 ст. 105 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ (убийство, мошенничество), сообщает пресс-служба СУ СК по Тверской области

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Метки: убийство москвичи
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Комментарии (1)

  • uabumoderoff 
    Продажа жилья смертельно-опасное дело.
    24.04.2017 19:43
    0 | 1
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