208 жителей Тверской области приняли участие в акции ко Дню донора

20 апреля – Всемирный день донора. В Тверской области прошла масштабная донорская акция, посвященная этому празднику. 208 человек, 142 из которых студенты сдали более 80 литров крови. 92 участника этой акции стали донорами впервые.

За последние годы служба крови Тверской области была значительно усовершенствована. Ее оснащение новым оборудованием - часть масштабной работы по материально-техническому укреплению медицинских учреждений области.

Значимым событием для областной станции переливания крови в 2016 году стала закупка и ввод в эксплуатацию низкотемпературной камеры для безопасного хранения донорской крови и ее компонентов.

Результатом укрепления материально-технической базы учреждения стало увеличение количества доноров. В 2016 году их число составило около 8 тысяч человек, что на 600 человек больше, чем в 2015 году. Из них впервые стали донорами более 1,3 тысяч человек. Звание «Почетного донора России» получили 174 жителя Тверской области.

Значительный вклад в развитие донорского движения в регионе вносят общественные организации, волонтеры. В ближайшее время выездные донорские акции пройдут в Кимрах и Бежецке, сообщает пресс-служба Правительства Тверской области