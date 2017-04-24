У трех клещей, которых сняли с жителей Тверской области, нашли боррелиоз

В Тверской области с начала сезона по 20 апреля зарегистрировано 108 обращений за медицинской помощью по поводу укусов клещей, в т.ч. у 50 детей. Экстренную серопрофилактику получили 53 человека, в т.ч. 38 детей. Только на прошлой неделе в больницы обратились 56 покусанных клещами, из них 27 – дети. 29 человек получили экстренную серопрофилактику. С начала сезона 14 клещей исследованы на инфекции, в трех случаях был обнаружен иксодовый клещевой боррелиоз, сообщает Роспотребнадзор по Тверской области