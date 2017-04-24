В Твери мошенники от имени департамента архитектуры собирают деньги на восстановление памятника

В Твери в последние несколько дней руководителям строительных компаний и объектов потребительского рынка стали поступать звонки от неизвестных лиц, которые, представляясь сотрудниками Департамента архитектуры и строительства администрации города, предлагают перечислить значительные средства – до 500 тысяч рублей – на восстановление одного из памятников архитектуры города. В случае отказа злоумышленники пугают предпринимателей административными барьерами при дальнейшем взаимодействии по вопросам бизнеса.

Департамент архитектуры и строительства заявляет, что ко всему этому отношения не имеет и деньги на какие-либо цели не собирает. В настоящее время выявлен телефонный номер, с которого поступают звонки: 8-967-096-00-22. Департамент готовит заявление в полицию.

Ранее случаи, когда с этого номера неизвестные лица пытались собрать средства, якобы, на благотворительность, были зафиксированы в Воронеже – там мошенники представлялись сотрудниками Департамента строительной политики области и требовали от бизнесменов оказать помощь в приобретении томографа для детской больницы.

Сообщает Управление информации администрации города Твери.