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Владимир Путин поддержал предложения Тверской области по ужесточению миграционной политики

24 Апреля 2017 17:33
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Президент РФ Владимир Путин поддержал предложения Тверской области по ужесточению ответственности за фиктивную постановку на учет трудовых мигрантов. Инициативы озвучил Председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев на состоявшейся 24 апреля встрече главы государства с представителями Совета законодателей в Санкт-Петербурге.

Правительство Тверской области планомерно работает по сокращению миграционного потока в регионе. Так, в прошлом году по инициативе губернатора Игоря Рудени была сокращена квота на количество мигрантов, увеличена стоимость патента для иностранных граждан с 3,5 тыс. рублей до 5 тыс. рублей. Сейчас это самая высокая стоимость в России. Также с этого года в регионе введен запрет на использование труда мигрантов по 22 видам деятельности.

Среди новых предложений тверского региона, которые озвучил Сергей Голубев, - запретить ставить на учет мигранта, если на него приходится менее 5 квадратных метров площади помещения. Еще одна мера - запретить постановки на учет по месту пребывания организации. Сейчас такой уловкой часто пользуются хостелы, ставя на учет неограниченное количество людей.

Владимир Путин назвал предложения Тверского региона «рабочими» и предложил потрудиться над ними.

-У меня просьба к коллеге из Тверской области еще раз сформулировать свои предложения по работе в миграционной сфере для их проработки в администрации президента. Это вопрос очень важный, он требует глубокого анализа и принятия решений, - сказал Президент РФ.

Соответствующую работу глава государства поручил провести первому заместителю Руководителя Администрации Президента РФ Сергею Кириенко.

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Метки: сергей голубев владимир пуьтин миграционная политика постановка на учет мигрантов
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Комментарии (1)

  • леха мамонтов 
    эва проснулся Россия уже давно проходным двором  стала нечего было паспорта налево направо раздавать
    24.04.2017 19:56
    0 | 0
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