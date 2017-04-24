Педофила-рецидивиста в Твери осудили на 18 лет колонии строгого режима

Суд вынес приговор 59-летнему мужчине, обвиняемому в изнасиловании и иных действиях сексуального характера в отношении малолетней девочки.

2 июля 2005 года мужчина в одном из домов на Ремесленном проезде Твери совершил в отношении малолетней девочки изнасилование и иные действия сексуального характера с применением насилия.

Генотип лица, совершившего преступление, был установлен по результатам молекулярно-генетической судебной экспертизы. При проверке по федеральной базе данных информации установлено совпадение с генетическим профилем ранее неоднократно осужденного за совершение аналогичных преступлений мужчины 1957 года рождения, без определенного места жительства.

1 декабря 2016 подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления был задержан.

Мужчина признан судом виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 131 УК РФ, п. «в» ч. 3 ст. 132 УК РФ (изнасилование и иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, совершенные с использованием беспомощного состояния потерпевшей, заведомо не достигшей четырнадцатилетнего возраста, соединенные с угрозой убийством). Приговором суда ему назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.