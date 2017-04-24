tvernews.ru
24 апреля Понедельник :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

Калининская АЭС присоединилась ко Всероссийской акции «Зеленая весна-2017»

24 Апреля 2017 16:23
Автор:

Фоторепортаж

22 апреля по инициативе Калининской АЭС в Удомле прошёл ежегодный экологический субботник в рамках Всероссийской акции «Зелёная Весна – 2017». Проект, инициируемый Неправительственным экологическим фондом имени В.И. Вернадского, проводится ежегодно, начиная с 2014 года. За это время в нем приняли участие более 5,5 млн человек в 80 субъектах Российской Федерации.

Калининская АЭС - в числе постоянных участников экологического движения. КАЭС была трижды удостоена дипломом за активное участие, инициативу и помощь в проведении экологических мероприятий. В 2014 году проект «Калининская АЭС: цикл публичных лекций для жителей сельских поселений Удомельского района» был признан победителем в номинации «Экологическое воспитание и просвещение», а в 2016 году КАЭС была отмечена памятным знаком «Зеленая весна-2016» за особый вклад в улучшение экологии.

С каждым годом география экосубботников расширяется: работники подразделений Калининской АЭС приводят в порядок территории как вблизи предприятия, так и в городе и окрестностях Удомли. Акцию традиционно поддерживают представители органов местного самоуправления, руководители и сотрудники предприятий, ветераны, школьники и жители города.

Совместными усилиями были приведены в порядок после зимы городские зоны отдыха, улицы и проспекты, скверы и придомовые территории. Местность очищена от мусора, прошлогодней травы, побелены стволы деревьев, обрезаны сухие ветки, засыпаны ямы, убран песок с пешеходных дорожек и другое. В помощь работникам была предоставлена специальная техника – самосвалы, погрузчики и другая уборочная техника.

В этот же день активисты Молодежной и Профсоюзной организаций КАЭС провели субботник на территории Парка Победы. «Зеленая весна» является самой масштабной экологической акцией в череде мероприятий по благоустройству города. Жители Удомли вместе сделали свой любимый город чистым и уютным.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: каэс аэс удомельская аэс атомная станция
Смотрите также:
Комментарии (0)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

В Твери владелец бара показал жителям "Кузькину мать"

2017-04-21 09:46
160

Миграционный центр в Твери продолжают штурмовать толпы иностранцев, а полиция уверяет - очередей здесь нет

2017-04-20 12:32
61

Депутаты ЗС Тверской области отчитались о доходах: Александр Клиновский заработал 83 млн. рублей, Ирина Шереметкер - 264 тыс. рублей

2017-04-21 17:20
59

День рождения В.И.Ленина прошел в Твери незамеченным?

2017-04-23 14:07
59

Прямых выборов главы Твери не будет: депутаты городской Думы отозвали свою законодательную инициативу

2017-04-19 11:14
58

Ф.М. Достоевский: "Тверь в тысячу раз гаже"

2017-04-18 10:38
53

Перевозчики требуют полностью отменить систему «Платон»

2017-04-19 21:03
41

В Твери женщина упала с 16 этажа новостройки

2017-04-22 20:42
32

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100