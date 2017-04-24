Калининская АЭС присоединилась ко Всероссийской акции «Зеленая весна-2017»

22 апреля по инициативе Калининской АЭС в Удомле прошёл ежегодный экологический субботник в рамках Всероссийской акции «Зелёная Весна – 2017». Проект, инициируемый Неправительственным экологическим фондом имени В.И. Вернадского, проводится ежегодно, начиная с 2014 года. За это время в нем приняли участие более 5,5 млн человек в 80 субъектах Российской Федерации.

Калининская АЭС - в числе постоянных участников экологического движения. КАЭС была трижды удостоена дипломом за активное участие, инициативу и помощь в проведении экологических мероприятий. В 2014 году проект «Калининская АЭС: цикл публичных лекций для жителей сельских поселений Удомельского района» был признан победителем в номинации «Экологическое воспитание и просвещение», а в 2016 году КАЭС была отмечена памятным знаком «Зеленая весна-2016» за особый вклад в улучшение экологии.

С каждым годом география экосубботников расширяется: работники подразделений Калининской АЭС приводят в порядок территории как вблизи предприятия, так и в городе и окрестностях Удомли. Акцию традиционно поддерживают представители органов местного самоуправления, руководители и сотрудники предприятий, ветераны, школьники и жители города.

Совместными усилиями были приведены в порядок после зимы городские зоны отдыха, улицы и проспекты, скверы и придомовые территории. Местность очищена от мусора, прошлогодней травы, побелены стволы деревьев, обрезаны сухие ветки, засыпаны ямы, убран песок с пешеходных дорожек и другое. В помощь работникам была предоставлена специальная техника – самосвалы, погрузчики и другая уборочная техника.

В этот же день активисты Молодежной и Профсоюзной организаций КАЭС провели субботник на территории Парка Победы. «Зеленая весна» является самой масштабной экологической акцией в череде мероприятий по благоустройству города. Жители Удомли вместе сделали свой любимый город чистым и уютным.