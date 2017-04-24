«Росводоканал Тверь» заменит участок коллектора на проспекте Калинина

В рамках производственной программы специалисты ООО «Тверь Водоканал» (входит в ГК «Росводоканал») переложат 150 метров канализационного коллектора диаметром 160 мм по проспекту Калинина, а также заменят девять канализационных колодцев.

Участок керамического коллектора неоднократно ремонтировался, поэтому было принято решение полностью заменить его на трубу из полиэтилена низкого давления, имеющую гарантийный срок эксплуатации не менее 50 лет.

- Для удобства жителей дома мы работаем закрытым бестраншейным способом. Разрытия проводятся непосредственно на месте установки новых колодцев, земляные работы мы делаем предельно аккуратно, так как здесь проходят различные коммуникации, - рассказывает мастер ремонтно-строительного цеха ООО «Тверь Водоканал» Антон Ефремов.

Замена трубы и колодцев выполняется без ограничения услуги водоотведения. Однако в конце ремонтных работ понадобиться ограничить водоснабжение дома № 9 по проспекту Калинина для того, чтобы одновременно во всех колодцах сделать бетонные лотки. О дате планового отключения жители будут заранее оповещены.

Полностью работы по замене коллектора планируется завершить до 1 мая. Затем будет выполнено благоустройство дворовой территории.