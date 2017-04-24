ТЮЗ закрывает театральный сезон премьерным спектаклем «Улыбка Шерлока Холмса»

Тверской театр юного зрителя представляет завершающую 84 театральный сезон премьеру – спектакль «Улыбка Шерлока Холмса» по пьесе Алексея Якимовича. Премьерные показы пройдут 27 и 28 апреля в 11:00, 29 апреля в 12:00.
"Улыбка Шерлока Холмса" - детский приключенческий детектив, возрастная категория 3+. Режиссер-постановщик Мария Лычковская - выпускница Дальневосточного Государственного Гуманитарного Университета, РГИСИ факультета актерского искусства и режиссуры, участник режиссёрской лаборатории, проходившей в октябре 2016 года в Тверском ТЮЗе.
- Еще во время Лаборатории мы начали искать язык, на котором можно разговаривать с самым маленьким зрителем, и это был самый сложный этап в создании спектакля. Я поняла, что стихия игры – это именно то пространство, в котором дети могут общаться без проблем. Но игры не пустой, а игры как исследования, - рассказывает Мария.
Постановочная группа:
Режиссёр-постановщик Мария Лычковская
Художник-постановщик Наталья Павлова
Художник по свету Дмитрий Зименко (Митрич)
Хореограф Николай Насенков
В спектакле заняты актёры: заслуженный артист России Виктор Дегтярёв, Алексей Измайлов, Дмитрий Фёдоров, Надежда Мороз, Елена Фомина, Роман Клоков.
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