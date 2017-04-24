tvernews.ru
24 апреля Понедельник :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

Роспотребнадзор: В Тверской области участились случаи обмана предпринимателей. Мошенники предлагают купить некий «пакет документов»

24 Апреля 2017 14:04
Автор:

Управление Роспотребнадзора по Тверской области предупреждает, что в последнее время участились случаи обращения неустановленных лиц к предпринимателям региона с настоятельной рекомендацией за определенную сумму приобрести некий «пакет документов».  В противном случае неизвестные пугают предпринимателей предстоящей проверкой, которая неизменно будет грозить им крупными штрафами и приостановлением деятельности, а также предупреждают, что будет подана жалоба от частного лица в Управление и предпринимателю предстоит еще и внеплановая проверка.

- Обращаем Ваше внимание на тот факт, что эти люди пользуются информацией, которая находится в открытом доступе на сайте Управления и на сайте Прокуратуры Тверской области, где вывешен реестр проводимых плановых контрольно-надзорных мероприятий с датами их проведения. Любые предложения «решить вопрос» о проверке, приобрести «пакет документов» ничего общего с целями и задачами Управления Роспотребнадзора по Тверской области не имеют! - сообщает пресс-служба ведомства. - В связи с вышеизложенным, просим проявлять бдительность и иметь в виду, что подобного рода действия направлены на введение Вас в заблуждение и носят мошеннический характер, с целью получения прибыли неустановленными лицами. Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Тверской области никакой продажей «пакетов документов» не занимаются.

При проведении надзорных мероприятий сотрудники обязаны предъявить служебное удостоверение и заранее ознакомить предпринимателя с распоряжением о проведении проверки.

При возникновении подобных ситуаций ведомство настоятельно рекомендует обращаться в правоохранительные органы для принятия мер к установлению виновных лиц и привлечению их к предусмотренной законом ответственности.

При необходимости можно обратиться в Управление Роспотребнадзора по Тверской области по телефону 34-22-11, в территориальные отделы или в Консультационный центр 32-00-02 и уточнить информацию.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: роспотребнадзор мошенники мошенничество
Смотрите также:
Комментарии (0)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

В Твери владелец бара показал жителям "Кузькину мать"

2017-04-21 09:46
160

Миграционный центр в Твери продолжают штурмовать толпы иностранцев, а полиция уверяет - очередей здесь нет

2017-04-20 12:32
61

Депутаты ЗС Тверской области отчитались о доходах: Александр Клиновский заработал 83 млн. рублей, Ирина Шереметкер - 264 тыс. рублей

2017-04-21 17:20
59

Прямых выборов главы Твери не будет: депутаты городской Думы отозвали свою законодательную инициативу

2017-04-19 11:14
58

День рождения В.И.Ленина прошел в Твери незамеченным?

2017-04-23 14:07
57

Ф.М. Достоевский: "Тверь в тысячу раз гаже"

2017-04-18 10:38
53

Перевозчики требуют полностью отменить систему «Платон»

2017-04-19 21:03
41

ГИБДД: реконструкция "капель" у Южного путепровода снизит вероятность пробок и ДТП

2017-04-17 17:13
35

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100