Роспотребнадзор: В Тверской области участились случаи обмана предпринимателей. Мошенники предлагают купить некий «пакет документов»

Управление Роспотребнадзора по Тверской области предупреждает, что в последнее время участились случаи обращения неустановленных лиц к предпринимателям региона с настоятельной рекомендацией за определенную сумму приобрести некий «пакет документов». В противном случае неизвестные пугают предпринимателей предстоящей проверкой, которая неизменно будет грозить им крупными штрафами и приостановлением деятельности, а также предупреждают, что будет подана жалоба от частного лица в Управление и предпринимателю предстоит еще и внеплановая проверка.

- Обращаем Ваше внимание на тот факт, что эти люди пользуются информацией, которая находится в открытом доступе на сайте Управления и на сайте Прокуратуры Тверской области, где вывешен реестр проводимых плановых контрольно-надзорных мероприятий с датами их проведения. Любые предложения «решить вопрос» о проверке, приобрести «пакет документов» ничего общего с целями и задачами Управления Роспотребнадзора по Тверской области не имеют! - сообщает пресс-служба ведомства. - В связи с вышеизложенным, просим проявлять бдительность и иметь в виду, что подобного рода действия направлены на введение Вас в заблуждение и носят мошеннический характер, с целью получения прибыли неустановленными лицами. Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Тверской области никакой продажей «пакетов документов» не занимаются.

При проведении надзорных мероприятий сотрудники обязаны предъявить служебное удостоверение и заранее ознакомить предпринимателя с распоряжением о проведении проверки.

При возникновении подобных ситуаций ведомство настоятельно рекомендует обращаться в правоохранительные органы для принятия мер к установлению виновных лиц и привлечению их к предусмотренной законом ответственности.

При необходимости можно обратиться в Управление Роспотребнадзора по Тверской области по телефону 34-22-11, в территориальные отделы или в Консультационный центр 32-00-02 и уточнить информацию.