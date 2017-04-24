Тверскому хоккейному клубу грозит банкротство и закрытие

Тверской хоккейный клуб ВХЛ, базовый клуб сборной на зимнюю Универсиаду 2017 года, находится на грани закрытия. Клуб вычеркнут из всех бюджетов, деньги не поступают с прошлого года, в ближайшее время должна начаться процедура банкротства. Даже президент ТХК Константин Игоревич Буевич на днях покинул свой пост. Ситуацию прокомментировал генеральный директор клуба Кирилл Пафифов:

- Да, клуб сейчас находится на грани банкротства. Чемпионы Универсиады оказались никому не нужны. Большие долги по зарплатам перед игроками, тренерским и административным штабами действительно имеются. Мы находимся в полном неведении, что будет дальше с клубом.

Закрытие клуба, повлечет за собой роспуск двух команд (ТХК и «Тверичи»). Вся наша система по воспитанию и подготовке тверских игроков будет разрушена в один день. Тверским ребятам из хоккейной школы попросту не куда будет идти по окончанию спортивной школы. Тверь останется без хоккея. Это печально, но это сегодняшняя правда. О ТХК придется говорить только в прошедшем времени.