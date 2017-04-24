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Тверскому хоккейному клубу грозит банкротство и закрытие

Тверскому хоккейному клубу грозит банкротство и закрытие - ТИА
24 Апреля 2017 13:23
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Тверской хоккейный клуб ВХЛ, базовый клуб сборной на зимнюю Универсиаду 2017 года, находится на грани закрытия. Клуб вычеркнут из всех бюджетов, деньги не поступают с прошлого года, в ближайшее время должна начаться процедура банкротства. Даже президент ТХК Константин Игоревич Буевич на днях покинул свой пост. Ситуацию прокомментировал генеральный директор клуба Кирилл Пафифов:

- Да, клуб сейчас находится на грани банкротства. Чемпионы Универсиады оказались никому не нужны. Большие долги по зарплатам перед игроками, тренерским и административным штабами действительно имеются. Мы находимся в полном неведении, что будет дальше с клубом.

Закрытие клуба, повлечет за собой роспуск двух команд (ТХК и «Тверичи»). Вся наша система по воспитанию и подготовке тверских игроков будет разрушена в один день. Тверским ребятам из хоккейной школы попросту не куда будет идти по окончанию спортивной школы. Тверь останется без хоккея. Это печально, но это сегодняшняя правда. О ТХК придется говорить только в прошедшем времени.

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Метки: тхк кирилл пафифов тверской хоккей тверской хоккейный клуб
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Комментарии (17)

  • BARBAdos 
    т.е. судя по всему остались мы теперь и без футбола, и без хоккея - сейчас главное, что б без западного моста не остались...
    24.04.2017 13:52
    0 | 7

  • 1% 
    в сложившейся обстановке есть более важные вещи, чем футбол и хоккей. Например, дороги и больницы. Вообще, спорт не должен быть видом коррупционной деятельности. И как показывает практика, объем вложений в тот или иной спортклуб не гарантирует результат, а в большинстве случаев находится в обратной зависимости.
    24.04.2017 14:00
    0 | 8

    • Эго 
      Полностью соглашаюсь с каждым словом. С одним уточнением "спорт не должен быть видом коррупционной деятельности."  Не только спорт, а вообще любая социально ориентированная деятельность.  Хотя, это уточнение уже из области фантастики...
      24.04.2017 14:11
      0 | 4

    • BARBAdos 
      на дорогах и больницах коррупционеры намного больше наживаются, чем на спорте.

Просто в таком виде, как он сейчас существует, такой спорт и нафик не нужен. Главное для профессионального клуба это его место жительства, т.е. стадион или спорткомплекс. Что химик, что юбилейный - это убогие сооружения, которые не позволяют зарабатывать хоть какие то деньги на спорте, поэтому и клубы нежизнеспособны...
      24.04.2017 14:13
      0 | 5

  • peshehod 
    Что-то подсказывает, что ежели бы команда называлась ТПХК -  "Тверской православный хоккейный клуб" - то денежка в бюджете можа и нашлась бы.
    24.04.2017 14:00
    0 | 10

    • bublik 
      ну бейсбольная команда же есть. мож и хоккейную организуют.)))))
      Прикрепленные изображения:
      24.04.2017 14:06
      0 | 3

  • kudimov 
    С одной стороны очень жалко, что город останется без хоккейного клуба, у него много почитателей. Но в разы больше тех, кому хоккей безразличен. И не есть правильно содержать тверской профессиональный клуб из общего кошелька. То же можно сказать и про футбольный клуб.
    24.04.2017 14:08
    0 | 7

    • Zorkiy 
      Кому хоккей безразличен - тому и на всё "по-барабану"...
      24.04.2017 14:32
      5 | 0

      • Эго 
        О, как... Минус мой. Мне хоккей - по барабану.
        24.04.2017 14:37
        0 | 4

  • bae99 
    А за идею уже не играют?
    24.04.2017 14:08
    0 | 5

    • Эго 
      ) Играют. Но если у идеи есть долларовый эквивалент.
      24.04.2017 14:13
      1 | 4

    • BARBAdos 
      за идею профессионалы никогда и не играли. Это уже любительский спорт.
      24.04.2017 14:14
      0 | 5

    • Zorkiy 
      Играют и за идею:
      Прикрепленные изображения:
      24.04.2017 14:58
      1 | 0

  • Leo-L 
    И город то такой, что коммерческую компанию в качестве спонсора не найти. Нашим "спонсорам" самим нужен спонсор из бюджета, без этого бизнес не идет)
    24.04.2017 14:23
    0 | 2

    • BARBAdos 
      в минифутбольном первенстве есть клуб с названием КПРФ. Вот в этом направлении нам и надо двигаться. Поменять название с Волги на ЕдРо, тогда и финансирование сразу найдется, и никакой соперник не осмелится победить "Единую Россию"...
      24.04.2017 14:48
      0 | 2

  • Thomas 
    Город окончательно превращается в дыру! И так выбор небольшой был для проведения досуга, а теперь вообще ходить некуда. А ведь еще несколько лет назад были ТХК, Волга, ВК Тверь, Камит, Тверичанка.... Ни одной спортивной команды, ни одного нормального концетрного зала, ни одной нормальной выставки. Реально дыра
    24.04.2017 14:33
    1 | 6

    • Zorkiy 
      Будет у всех дело по душе - появится и досуг достойный...
      24.04.2017 15:09
      0 | 0
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