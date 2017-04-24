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В Вышнем Волочке в серьёзном ДТП пострадала 23-летняя девушка

В Вышнем Волочке в серьёзном ДТП пострадала 23-летняя девушка - ТИА
24 Апреля 2017 13:07
Автор:
Фотограф: https://vk.com/trkvvt

ДТП произошло вечером 23 апреля на Казанском проспекте в Вышнем Волочке. Информация и фото опубликованы в сообществе ТРК "Вышневолоцкое телевидение".

Как рассказали ТИА в региональном ГИБДД, 23-летний водитель автомобиля Daewoo двигался по проспекту в направлении автодороги М-10. Молодой человек грубо нарушил ПДД и начал поворачивать налево во двор через «двойную сплошную». В это время по встречной полосе ехал ВАЗ-2114 под управлением 20-летнего водителя.

Водитель Daewoo не пропустил «четырнадцатую», в результате чего машины столкнулись. ДТП произошло рядом с автобусной остановкой, от удара одна из машин влетела в дорожный знак.


В ДТП пострадала 23-летняя пассажирка Daewoo. Она была доставлена в Вышневолоцкую ЦРБ с переломами. 

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Метки: гибдд по тверской области дтп в тверской области вышний волочёк
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Комментарии (7)

  • bublik 
    даже как-то странно. судя по отсутствию у жигулей отметины головы на лобовом стекле напрашивается вывод, что водитель был пристёгнут. и это в 20-то лет.))))  и куда делось лобовое с ланоса? оно же приклеено должно быть.
    24.04.2017 13:34
    0 | 4

    • horton 
      Вот оно - лобовое... почти целенькое...
      Прикрепленные изображения:
      24.04.2017 13:40
      0 | 2

      • bublik 
        сдаётся мне оно просто лежало на кузове.))))
        24.04.2017 13:57
        0 | 1

  • Бертран 
    Прошу обратить внимание на качество дорожного покрытия и внешний вид городка. А то некоторые тут заявляют, что глубинка при ЕР совсем деградировала. Смотрите на правдивые, на не постановочные кадры.
    24.04.2017 13:42
    4 | 1

    • bublik 
      на что смотреть? на отсутствие ливнёвки?  на лужу перед остановкой, из которой летят брызги от подъезжающего транспорта? отсутствие дыр в асфальте, это ещё не показатель.
      24.04.2017 13:55
      0 | 5

  • 1% 
    оба начинающие водители... что-то не так в нашей системе организации дорожного движения и подготовки его участников. Просто ужесточить наказания и кого-нибудь посадить не работает, необходимы качественные системные преобразования. В РФ на дорогах ежегодно гибнет больше людей, чем в локальных конфликтах.
    24.04.2017 14:03
    0 | 3

  • Alx 
    На ВАЗ-2114 тонировка стекла водительской двери?
    24.04.2017 14:21
    0 | 2
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