В Вышнем Волочке в серьёзном ДТП пострадала 23-летняя девушка

ДТП произошло вечером 23 апреля на Казанском проспекте в Вышнем Волочке. Информация и фото опубликованы в сообществе ТРК "Вышневолоцкое телевидение".

Как рассказали ТИА в региональном ГИБДД, 23-летний водитель автомобиля Daewoo двигался по проспекту в направлении автодороги М-10. Молодой человек грубо нарушил ПДД и начал поворачивать налево во двор через «двойную сплошную». В это время по встречной полосе ехал ВАЗ-2114 под управлением 20-летнего водителя.

Водитель Daewoo не пропустил «четырнадцатую», в результате чего машины столкнулись. ДТП произошло рядом с автобусной остановкой, от удара одна из машин влетела в дорожный знак.



В ДТП пострадала 23-летняя пассажирка Daewoo. Она была доставлена в Вышневолоцкую ЦРБ с переломами.