В Тверской области 53-летний мужчина погиб на пожаре

Пожар произошёл ранним утром 24 апреля в деревне Старое Курово Вышневолоцкого района. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 05:07.

На место выехали отделения пожарно-спасательных частей №9, №61, ДПК «Овсище» и ДПК «Дятлово» - в общей сложности, 12 человек и 4 единицы техники. Огонь уничтожил жилой дом полностью, как сообщили ТИА в пресс-службе МЧС по Тверской области. При разборе пожара спасатели обнаружили тело 53-летнего хозяина дома.

По предварительной версии, пожар произошёл из-за неосторожного обращения с огнем.

В 05:36 объявлена локализация пожара. В 06:16 объявлена полная ликвидация пожара.