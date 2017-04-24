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Полицейские раскрыли кражу аккумуляторной батареи и инструментов из трактора

24 Апреля 2017 12:04
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В  дежурную часть Старицкого отдела полиции МО МВД России «Ржевский» поступило заявление  о краже от 45-летнего жителя деревни Заречье. Мужчина пояснил полицейским, что из его трактора неизвестные похитили аккумуляторную батарею и два набора автомобильных инструментов.

- На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудниками уголовного розыска совместно с участковыми уполномоченными полиции обследованы  места происшествий, опрошены возможные свидетели произошедшего, намечены пути отхода злоумышленников. Экспертами-криминалистами на месте были изъяты следы и улики, - сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области.

И в итоге злоумышленников нашли. Ими оказались двое молодых людей 1998 года рождения. Подозреваемые сознались в содеянном и находятся под подпиской о невыезде.

 В настоящее время в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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Метки: кража кража инструментов полицейские раскрыли кражу
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Комментарии (3)

  • romflyag 
    Преступление века раскрыто, дать всей следственно оперативной группе по медали и отправить досрочно на пенсию, ребята уже отработали за все правоохранительные органы в 2017 году.
    24.04.2017 12:24
    0 | 10

  • BARBAdos 
    прямо Пуаре в старицкой ментовке служит...
    24.04.2017 13:50
    0 | 1

  • 1% 
    а вот если бы преступники знали о существовании IMEI и возможности установления местоположения по этому параметру, то был бы очередной висяк...а так это заслуга системы сотовой связи, позволяющей считывать множество данных и невозбранно использовать их в ОРМ.
    24.04.2017 14:07
    0 | 0
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