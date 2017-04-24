Полицейские раскрыли кражу аккумуляторной батареи и инструментов из трактора

В дежурную часть Старицкого отдела полиции МО МВД России «Ржевский» поступило заявление о краже от 45-летнего жителя деревни Заречье. Мужчина пояснил полицейским, что из его трактора неизвестные похитили аккумуляторную батарею и два набора автомобильных инструментов.

- На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудниками уголовного розыска совместно с участковыми уполномоченными полиции обследованы места происшествий, опрошены возможные свидетели произошедшего, намечены пути отхода злоумышленников. Экспертами-криминалистами на месте были изъяты следы и улики, - сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области.

И в итоге злоумышленников нашли. Ими оказались двое молодых людей 1998 года рождения. Подозреваемые сознались в содеянном и находятся под подпиской о невыезде.

В настоящее время в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.