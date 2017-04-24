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В грядущие выходные весна порадует теплом: синоптики обещают до +20

В грядущие выходные весна порадует теплом: синоптики обещают до +20 - ТИА
24 Апреля 2017 11:39
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Фоторепортаж

Сайт тверского гидрометеоцентра сообщает, что наступившая рабочая неделя будет дождливой. Тверские синоптики рассказали ТИА, что особенно дождливыми будут среда и четверг 26 и 27 апреля. Также постепенно начнёт теплеть: ночами температура воздуха будет уже плюсовая, в дневные часы +10...+12.  

Зато в выходные придет долгожданное тепло. Так, gismeteo.ru обещает до +20 в субботу и воскресенье, +19 – 1 мая.

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Метки: тепло дожди погода
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Комментарии (8)

  • Net. 
    Погода стала прям как люди : из крайности в крайность! Стабильности в мире нет!
    24.04.2017 11:45
    0 | 6

  • kudimov 
    Уж пора бы. А то апрель давно перевалил экватор, а мне без шапки холодно)
    24.04.2017 11:51
    0 | 5

    • horton 
      Кудимов, угадайте, как называется, когда "без шапки холодно, на каблуках неудобно"?? )))
      Прикрепленные изображения:
      24.04.2017 11:57
      0 | 2

    • bublik 
      не шапка главное.)))))
      Прикрепленные изображения:
      24.04.2017 13:45
      0 | 1

  • Varg 
    Снова "самый достоверный" прогноз публикуют. Не будет +20 в выходные.
    24.04.2017 11:56
    0 | 4

    • Ferapont 
      Вангую потолок в +16+17°С на субботу, воскресенье после 15:00. Ветренно. Если бы штиль, тогда теплее, но порывистый ветерок в 6м/с не дает прогреться..
      24.04.2017 12:35
      0 | 3

  • RSERG 
    А вот еще один прогноз, и тоже самый точный.
    Прикрепленные изображения:
    24.04.2017 13:05
    0 | 3

  • Krikri 
    Синоптики не ошибаются с прогнозом, а ошибаются со временем и местом... так что может где-то на юге и будет +20
На завтра спрогнозировать не могут, а что говорить о неделе вперед...
    24.04.2017 14:36
    0 | 0
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