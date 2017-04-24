В грядущие выходные весна порадует теплом: синоптики обещают до +20

Сайт тверского гидрометеоцентра сообщает, что наступившая рабочая неделя будет дождливой. Тверские синоптики рассказали ТИА, что особенно дождливыми будут среда и четверг 26 и 27 апреля. Также постепенно начнёт теплеть: ночами температура воздуха будет уже плюсовая, в дневные часы +10...+12.

Зато в выходные придет долгожданное тепло. Так, gismeteo.ru обещает до +20 в субботу и воскресенье, +19 – 1 мая.