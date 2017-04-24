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Тверь будет выбирать депутатов горДумы 10 сентября

24 Апреля 2017 11:19
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Фоторепортаж

Полномочия по организации и проведению выборов депутатов Тверской городской Думы, которые состоятся в единый день голосования 10 сентября 2017 года, переданы в территориальные избирательные комиссии Московского, Заволжского, Пролетарского и Центрального районов города Твери. Соответствующие постановления приняты 24 апреля на заседании избирательной комиссии Тверской области.

В основе решения - нормы федерального, регионального избирательного законодательства и методические рекомендации ЦИК России.

На основании поступившего в избирательную комиссию Тверской области решения Тверской городской Думы полномочия избирательной комиссии Твери возложены на ТИК Московского района города: она будет работать со списками кандидатов на предстоящих выборах депутатов горДумы, выступая основным организатором предстоящей избирательной кампании.

Кроме того, полномочия окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Тверской городской Думы по 16 одномандатным избирательным округам возложены на все четыре территориальные избирательные комиссии Твери: Заволжского, Московского, Пролетарского и Центрального районов.

В единый день голосования, 10 сентября 2017 года, на территории Тверской области запланировано проведение 47 избирательных кампаний, в ходе которых подлежат замещению 426 депутатских мандатов. В выборах примут участие более половины избирателей региона.

Крупнейшими из запланированных избирательных кампаний станут дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва по Кимрскому избирательному округу и выборы депутатов Тверской городской Думы.

Графическое изображение схемы 16 одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Тверской городской Думы

 

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Метки: избирком тик выборы депутатов тверская гордума 10 сентября единый день голосования
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Комментарии (2)

  • bublik 
    а замещённых 426 в расход, за утрату доверия? )))
    24.04.2017 14:00
    0 | 2

  • 1% 
    интересно, а еще есть наивные граждане, свято верующие в сакральность вышеозвученной процедуры? ) могли бы сразу огласить список вновь "избранных")))
    24.04.2017 14:10
    0 | 1
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