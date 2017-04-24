В Твери из-за хищения кабеля без связи остались более 1000 абонентов

В Твери вечером 22 апреля на Студенческом переулке произошло крупное хищение телефонного кабеля большой ёмкости. Без телефонной связи остались более 1000 абонентов, в том числе, спецслужбы и социальные объекты. Перечень абонентов, оставшихся без телефонной связи, сейчас уточняется. Похищено более километра телефонного кабеля. Причинён значительный материальный ущерб. По непроверенной информации, злоумышленники могли действовать под видом сотрудников компании, сообщает пресс-служба ПАО «Ростелеком».

Сейчас на месте происшествия работают аварийно-восстановительные бригады. Ведётся следствие.