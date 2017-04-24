tvernews.ru
24 апреля Понедельник :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Твери из-за хищения кабеля без связи остались более 1000 абонентов

24 Апреля 2017 11:23
Автор:

В Твери вечером 22 апреля на Студенческом переулке произошло крупное хищение телефонного кабеля большой ёмкости. Без телефонной связи остались более 1000 абонентов, в том числе, спецслужбы и социальные объекты. Перечень абонентов, оставшихся без телефонной связи, сейчас уточняется. Похищено более километра телефонного кабеля. Причинён значительный материальный ущерб. По непроверенной информации, злоумышленники могли действовать под видом сотрудников компании, сообщает пресс-служба ПАО «Ростелеком».

Сейчас на месте происшествия работают аварийно-восстановительные бригады. Ведётся следствие.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: хищение кабеля похитили кабель ростелеком
Смотрите также:
Комментарии (22)

  • horror 
    Найти и повесить подонков за яйца на обрывках проводов!
    24.04.2017 11:45
    0 | 5

  • Алексей Владимирович 
    километр такого кабеля весит больше 10 тонн. и никто не видел?
    24.04.2017 11:48
    0 | 6

    • jazz-y 
      Контора часто кидает подрядчиков на бабосики. Может они и свистнули... об этом, собственно, сам Ростелеком и пишет - злоумышленники могли действовать под видом сотрудников компании.
      24.04.2017 12:03
      0 | 8

      • Эго 
        РТК - очень мутная контора. Никогда не знаешь, с какой стороны она в твой  кошель собирается забраться в очередной раз.
        24.04.2017 12:44
        0 | 5

  • pessimist 
    Ежели кабель был медным, то ничего удивительного. Уже не первый десяток лет государство само и крышует криминальный бизнес по скупке краденного черного и цветного металла.
    24.04.2017 11:50
    0 | 7

    • nikls 
      Вот и я про то. Давно пора запретить скупку подобного рода материалов от физ.лиц и без предоставления обязательных документов от юр.лица, подтверждающих причину сдачи. И жесткий периодический контроль с посадками!
      24.04.2017 12:02
      2 | 5

  • Uylo_Yobannen 
    Кому нафиг сдалось это связистское барахло? Я понимаю, ВЛ 0,4кВ срезать или силовой транс с КТП свинтить, там на цветмете можно грошиков поднять. А с информационного кабеля какой прок?
Версия Джаззи кажется мне наиболее вероятной.
    24.04.2017 12:14
    2 | 5

    • Алексей Владимирович 
       чистые медь и свинец толщиной с руку
      Прикрепленные изображения:
      24.04.2017 12:23
      0 | 4

      • Uylo_Yobannen 
        Его ещё надо из кабельной канализации выковырять, а после обжига там и меди почти не останется. Да и не кладут уже давно железёвые магистрали в связи, всё на ВОЛС нонче.
        24.04.2017 12:35
        1 | 3

        • BARBAdos 
          у ростелекома еще полно старых сетей на меди, поэтому вполне вероятно, что кабель именно такой. Да и какой смысл воровать оптику, даже километр оптики с большим количеством пар стОит не так и дорого, а продать его будет достаточно сложно, т.к. товар специфический... А вот свинец и медь сбыть очень просто....
          24.04.2017 12:44
          0 | 3

          • Uylo_Yobannen 
            Сбыть просто, а вот добыть... Это не наши силовые кабеля, которые обжигаются легко и с приличным "выхлопом". С такого, как у А.В. на картинке, замучаешься свинец выплавлять, а уж медные жилки в пучке обжечь - и вовсе засада.
            24.04.2017 13:12
            0 | 1

            • Бертран 
              Такой кабель принимают "как есть", без разделки. Свинцовые батареи тоже без разделки принимают. Это в девяностые обжигали. У злодеев тоже прогресс.
              24.04.2017 13:24
              0 | 2

              • Uylo_Yobannen 
                Эвона, до чего техника дошла. В связисты, штоле, податься...
                24.04.2017 13:37
                0 | 0

                • Бертран 
                  Я знаю брошенный позиционный район на восемьдесят стартов. Шахты давно взорваны, рекультивированны и всё заросло лесом, но в памяти я держу все трассы силовых, киповских и связных кабелей. Не грамма алюминия- только свинец и медь- не одна сотня километров коммуникаций шестидесятых годов прошлого века. Золотое дно.
                  24.04.2017 14:21
                  0 | 3

                  • Эго 
                    Бертран, текст опубликован на правах рекламы? )
                    24.04.2017 14:27
                    0 | 1

                  • Uylo_Yobannen 
                    ?
                    Прикрепленные видео:
                    Прикрепленное видео
                    24.04.2017 14:40
                    0 | 1

            • BARBAdos 
              бертран правильно говорит - такой кабель возьмут и без обжига, только дешевле, а в общем то можно и помучиться с обжигом - сечение конечно не такое как в силовом, но с другой стороны проводов много. А свинец достаточно мягкий металл, думаю, что содрать оплетку свинцовую не очень затруднительно, но с другой стороны свинец - тяжелый, а принимают его наверное не меньше 50 руб. за кг... В общем полюбому, если кабель металлический, то навар реально нормальный. А вот если оптика там была, то это скорее диверсия, а не кража, т.к. сбыть его сложно будет - провайдеры в принципе краденой оптикой не брезгуют, но если узнают, что слямзили ее с канашки, а не со склада, то вряд ли возьмут, да и вся оптика промаркирована должна быть - название конторы там написано, так что палевно ее брать...
              24.04.2017 13:49
              0 | 1

        • Эго 
          Ага. У РТК километр кабеля "пёрли", а у них ни одна сигнальная "лампочка" не ёкнула...  без связи остались" в том числе, спецслужбы и социальные объекты"
          24.04.2017 12:47
          0 | 10

    • Эго 
      О, единомышленник )
      24.04.2017 12:45
      0 | 2

  • BARBAdos 
    зато теперь ростелеком модернизацию сети проведет - вместо меди оптику проведут, так что пользователи поблагодарить воришек должны...
    24.04.2017 12:17
    0 | 5

  • Бертран 
    Злодеев поймаем обязательно- такое количество кабеля не то что сдать, а даже хранить незаметно не сумеешь. Аккумулятор нашли найдем и это.
    24.04.2017 12:48
    1 | 3

  • 1% 
    а что, спецслужбы и социальные объекты НАСТОЛЬКО уязвимы? печалька....
    24.04.2017 14:08
    0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

В Твери владелец бара показал жителям "Кузькину мать"

2017-04-21 09:46
160

Миграционный центр в Твери продолжают штурмовать толпы иностранцев, а полиция уверяет - очередей здесь нет

2017-04-20 12:32
61

Депутаты ЗС Тверской области отчитались о доходах: Александр Клиновский заработал 83 млн. рублей, Ирина Шереметкер - 264 тыс. рублей

2017-04-21 17:20
59

Прямых выборов главы Твери не будет: депутаты городской Думы отозвали свою законодательную инициативу

2017-04-19 11:14
58

День рождения В.И.Ленина прошел в Твери незамеченным?

2017-04-23 14:07
57

Ф.М. Достоевский: "Тверь в тысячу раз гаже"

2017-04-18 10:38
53

Перевозчики требуют полностью отменить систему «Платон»

2017-04-19 21:03
41

ГИБДД: реконструкция "капель" у Южного путепровода снизит вероятность пробок и ДТП

2017-04-17 17:13
35

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100