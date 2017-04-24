В Тверской области пройдет День призывника

28 апреля в Тверской области состоится традиционный День призывника. Ожидается, что событие посетят более 300 молодых людей призывного возраста – учащихся школ, профессиональных училищ, колледжей из разных городов и районов региона.

День призывника пройдет на базе воинской части 40963 в Ржеве. Здесь будущие солдаты смогут познакомиться с боевой техникой, бытом солдатской жизни, инженерным обеспечением части. Также юношей ждет армейский обед и показ фильма.

Кроме того, в ходе мероприятия планируется принять в юнармейские ряды учащихся двух образовательных учреждений Ржева и военно-патриотического клуба «Вымпел» из Красного Холма.