Прокуратура: в Бежецком районе были фиктивно зарегистрированы лица киргизской национальности

В деревнях Петрово, Васюково, Михайлово Бежецкого района фиктивно зарегистрированы 11 граждан РФ, лица киргизской национальности, однако их вселение не производилось и на территории района они не проживали.

Межрайонным прокурором в Бежецкий городской суд направлены исковые заявления о признании постановки указанных лиц на регистрационный учет по месту жительства недействительной и снятии их с регистрационного учета.

Исковые требования Бежецкого межрайонного прокурора судом полностью удовлетворены.

Кроме того, в связи с выявленным фактом совершения преступления, предусмотренного ст. 322.2 УК РФ в орган дознания МО МВД России «Бежецкий» направлены материалы для решения вопроса об уголовном преследовании, возбуждено уголовное дело в отношении собственника жилого помещения, расположенного в д. Михайлово.