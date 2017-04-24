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Прокуратура: в Бежецком районе были фиктивно зарегистрированы лица киргизской национальности

24 Апреля 2017 10:54
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В деревнях Петрово, Васюково, Михайлово Бежецкого района фиктивно зарегистрированы 11 граждан РФ, лица киргизской национальности, однако их вселение не производилось и на территории района они не проживали.

Межрайонным прокурором в Бежецкий городской суд направлены исковые заявления о признании постановки указанных лиц на регистрационный учет по месту жительства недействительной и снятии их с регистрационного учета.

Исковые требования Бежецкого межрайонного прокурора судом полностью удовлетворены.

Кроме того, в связи с выявленным фактом совершения преступления, предусмотренного ст. 322.2 УК РФ в орган дознания МО МВД России «Бежецкий» направлены материалы для решения вопроса об уголовном преследовании, возбуждено уголовное дело в отношении собственника жилого помещения, расположенного в д. Михайлово.

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Метки: фиктивная регистрация граждан фиктивная постановка на учет иностранного гражданина
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Комментарии (1)

  • pessimist 
    Не являясь филологом, рискну предположить, что национальность не может быть киргизкой, еврейской, немецкой. А вот люи, даже не зарегистрированные должным образом, могут быть киргизами, евреями, немцами и даже банту по национальности. Это я к тому, что раз уж приспичило в материале указать национальность, то надо делать это так, чтобы не резало слух читателя русскоязычной национальности.
    24.04.2017 12:02
    0 | 1
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