Дрессировщики пум Владимир и Наталья Исайчевы о "кочевой" цирковой жизни, работе с кошками и воспитании детей "без отрыва от производства"

Сегодня Владимир и Наталья Исайчевы – знаменитые дрессировщики канадских пум, заслуженные артисты России. Сложно в это поверить, но некогда они пришли на манеж из нецирковой среды, в отличие от многих артистов, которые продолжают традиции династий, и по собственному признанию, многому учились у своих четвероногих подопечных. Корреспондент ТИА побывала за кулисами цирка и узнала, как работают супруги Исайчевы и как живёт их великолепная шестёрка пум.

Когда Исайчевы пришли в дрессуру, то поначалу работали с леопардом, но семь лет назад друг предложил им взять котят пумы из Самарского зоопарка. Так в семье появились Лина и Аватар. Ещё через год супруги взяли четверых пумят от тех же родителей, второе поколение их «банды» - Плюша, Марик, Ник и Рон.

У каждой пумы свой характер, рассказывают Владимир и Наталья. К примеру, Ника дрессировщики называют самым добродушным котом, он любит внимание и готов фотографироваться со всеми желающими. Лина – трусиха, именно поэтому её можно без опаски выводить работать в зал. Марик – единственный, кто прыгает через кольцо с натянутой на него бумагой. Аватар – главный импровизатор: он слушается, но может делать всё по-своему. Любопытно, что мальчики больше слушаются Наталью, а Лина и Плюша – Владимира. Но половые различия всё равно играют меньшую роль, чем индивидуальные особенности характера, и ко всем животным нужен разный подход.

- Где-то на животное нужно прикрикнуть, где-то – подождать, когда оно само созреет. Дубасить их бесполезно – они начинают закрываться. У нас всё легко и непринуждённо, с прикормочкой, никто ни на кого не повышает голос, - рассказывает Наталья Исайчева.

Как дрессировщики работают с кошками в манеже, тверские зрители могли наблюдать в программе «Звёзды Монте-Карло» в Тверском цирке в марте и апреле. Ограждения между животным и зрителем нет, кошки работают на поводках – они и без того знают, что это их территория, за пределы которой выходить нельзя. Пумы реагируют на голос, интонации. Сейчас весь номер отработан до мелочей, но путь Исайчевых к успеху был долог.

«Если бы мне тогда кто-то сказал, что я буду кем-то в цирке – неважно, кем – я бы не поверила», - говорит Наталья. Семьи будущих дрессировщиков не имели никакого отношения к цирковому искусству. Владимир родом из Бреста. Когда-то он пошёл в цирковую студию, потом поступил в училище, откуда его взяли в жокейский номер, где он выступал семь лет. На гастролях в Твери они познакомились с Натальей, которая тогда работала в цирковом буфете, и вскоре поженились.

Через три года Владимир получил серьёзную травму. Выступления пришлось оставить, чтобы сделать свой собственный номер с лошадьми, который продержался на манеже десять лет. Наталья сначала работала с животными на конюшне, затем перешла в артистки, но признаётся, что никогда не «чувствовала» лошадь настолько, насколько теперь «чувствует» кошек.

- Котята из самарского зоопарка были красивые, маленькие, глазастые, пятнистые, - рассказывают Исайчевы. – Так и понеслось: потихоньку, помаленьку мы у них учились, они у нас. Так номер и вырос.

Месяцев до трёх котята жили дома у дрессировщиков, в игре они обращали внимание на то, что питомцы умеют. Гуляли они под присмотром, а спать и есть маленьких пум приучали в небольших клетках: это делается, чтобы у животного не было шока от переездов – жил себе вольготно, а потом его в клетку посадили. Они и сейчас живут в отдельных клетках, где можно развалиться, покушать, сходить в туалет, а каждый день по очереди гуляют в просторных вольерах. До двух-трёх лет их выпускали вместе, но затем возраст берёт своё: пумы – хищники-одиночки. Раздельные вольеры снимают этот вопрос: каждая считает свой вольер своей территорией. «Рабочие» клетки, в которых животных перевозят из хозяйственных помещений на манеж, совсем небольшие: чем меньше пространства, тем больше кошка рвётся выйти, хочет двигаться и работать. В клетках пум транспортируют между гастрольными точками, кроме того, в фуре для животных есть купе сопровождающего, холодильник и разделочный стол для мяса.

- Каждый день пума съедает три килограмма отборного мяса – это говядина, сердце, курица, через день к мясу прибавляется куриное яйцо, - говорит Владимир Исайчев. – Раз в неделю у кошек – разгрузочный день, когда они получают литр молока, чтобы вывести из организма всё лишнее. Впрочем, не всем взрослым животным молоко идёт на пользу, некоторые от него отказываются.

В дикой природе канадские пумы живут 20-25 лет, а в цирке и того дольше, поскольку их лечат и прививают. «За ними уход особый – они же наши дети», - улыбается Наталья.

В России не существует школы, где преподают дрессуру, учиться приходилось буквально вслепую. Но заслуженная артистка России, дрессировщица Марина Маяцкая помогала Исайчевым советами, подсказывала, что и как можно подкорректировать. Когда Лине и Аватару исполнился год, номер был полностью готов. Второе поколение пум Наталья и Владимир выводили на манеж с четырёх месяцев: пока старшие работали, малыши сидели на тумбах и привыкали к залу, музыке и обстановке.

- Так как мы сами учились на них, то долго не могли понять, как заставить кошку сделать то, что надо – перевернуться, например. А потом я говорю: ты давай ему мясо, а я его переверну. Оказалось, кошке надо сначала показать, а потом повторить и закрепить. То же самое с хождением по штырям: пока они ещё маленькие и лёгкие, мы их придерживаем, чтобы кошки поймали баланс.

Несмотря на то, что за кулисами кошки иногда проявляют характер, на манеже такого не бывает – даже звери понимают, что работа есть работа, говорят Владимир и Наталья. В чём секрет? Просто само общение между дрессировщиками не должно быть агрессивным.

- Мы не должны орать друг на друга, даже если очень хочется – кошка остро реагирует на это, - говорит Наталья. – Личные отношения нужно оставить дома. Когда ты пришёл на работу – вы партнёры, вы прикрываете спины друг друга. Ничто не должно мешать вам работать.

Кстати, пума – единственная большая хищная кошка, которая мурлычет и мяукает. И если у неё есть настроение, то она подойдёт и будет ластиться – точно как домашняя кошка!

У Владимира и Натальи Исайчевых трое детей – все появились на свет «без отрыва от производства». Сыновья уже живут отдельно: старший учится в колледже, младший - в кадетском училище в Москве. Они, говорит Наталья, однозначно не хотят идти по стопам родителей. А вот 11-летняя дочь Катя пока гастролирует вместе с мамой и папой, периодически пытается наладить контакт с Линой и Ником и подумывает дрессировать собачек. Цирковой быт непрост: в постоянных переездах детей нужно переводить из школы в школу, где-то они отстают, а иногда наоборот, обгоняют программу, но ко всему постепенно привыкают.

- Многие, кто работает в цирке, оттягивает рождение ребёнка, но мне кажется, здесь нянек полно. Не могу сказать, что растить детей в таких условиях так уж сложно. При переездах да – здесь коляска, тут горшок, тут питание. Но садишься в поезд – и вроде не так уж и страшно, всё распихала, а на месте тебя встретили. Из любой ситуации есть выход, всё можно пережить – главное, любить своё дело и своих детей.

За семь лет, что Исайчевы работают с пумами, они не были в отпуске в привычном смысле этого слова. Если на месяц бросить животных, придётся начинать всю работу заново. У кошек хорошая память, и людей, которые с ними работают, они не забудут – но могут сильно обидеться.

- Мы никогда не уезжаем от животных и даже в отпуске остаёмся при них, не отлучаясь ни на неделю. Если повезёт в это время оказаться там, где есть река или море, то получается совместить приятное с полезным. Так в основном живут все дрессировщики.

Исайчевы и их подопечные побывали в большинстве городов Европейской части России, на Урале, в Сибири. В 2016 году три месяца работали в Донецке и Луганске, и вместе с Ником ходили в детские дома и госпитали. Особняком на карте стоит Самара: сотрудники зоопарка, откуда родом четвероногие артисты, приходят на представления, а дрессировщики устраивают в зоопарке встречу поколений пум. За границей Исайчевы ещё не были, но и не стремятся.

- За рубежом почему-то очень агрессивно настроены по отношению к дрессировщикам, - пожимает плечами Наталья. – Там считают, что животных в цирке бьют, убивают и унижают. Конечно, я не могу говорить за всех, но точно знаю, что мои кошки не замученные, обездоленные и их не принуждают что-то делать силой. Наши животные живут дольше, чем в дикой природе. Человек занял всё, от этого никуда не деться, и канадских пум в Канаде сейчас отстреливают, потому что им негде жить и нечего есть, они идут к человеку и нападают на скот. Где им лучше?..