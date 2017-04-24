В Тверской области безработный мужчина ограбил старушку

В Удомельском районе Тверской области 23 апреля в полицию обратилась 79-летняя женщина, она рассказала, что вечером шла из магазина домой, и на нее напал неизвестный грабитель. Мужчина ударил пенсионерку по лицу, отнял сумку, в которой были кошелек, паспорт и телефон. По подозрению в совершении этого преступления задержан 42-летний житель Удомли, возбуждено уголовное дело по ч.2, ст.161 УК РФ, грабителя ждет до 7 лет тюрьмы, сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области