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В Тверской области безработный мужчина ограбил старушку

24 Апреля 2017 10:32
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В Удомельском районе Тверской области 23 апреля в полицию обратилась 79-летняя женщина, она рассказала, что вечером шла из магазина домой, и на нее напал неизвестный грабитель. Мужчина ударил пенсионерку по лицу, отнял сумку, в которой были кошелек, паспорт и телефон. По подозрению в совершении этого преступления задержан 42-летний житель Удомли, возбуждено уголовное дело по ч.2, ст.161 УК РФ, грабителя ждет до 7 лет тюрьмы, сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области

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Метки: грабитель напал на старушку
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Комментарии (2)

  • pessimist 
    А по тексту и не скажешь, что злодей был безработным. "Безработный – это тот человек, который способен трудиться, не имеет работы и заработка, но ищет работу и готов приступить к ней и для того, чтобы найти подходящую ему работу, зарегистрировался в органах службы занятости."
    24.04.2017 10:53
    0 | 2

  • 1% 
    категория "безработный" - унылый советский атавизм. Как, впрочем, и регистрация - "прописка". Эти "институты" социальной сферы давно уже утратили актуальность и превратились в очередной бюрократический безмозглый препон.
    24.04.2017 14:13
    0 | 0
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