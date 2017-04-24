В Твери в аварии пострадала 6-летняя девочка

22 апреля в 13.45 на ул. Хромова 27-летний водитель, управляя автомобилем «Опель Астра» при повороте с главной дороги налево не выбрал безопасный боковой интервал и совершил столкновение с «Киа Пиканто» под управлением 41-летней женщины-водителя, которая ехала во встречном направлении. В результате ДТП 6-летняя девочка пассажир «Киа», которая находилась на заднем левом пассажирском сиденье, в детском автокресле, с полученными травмами доставлена в медицинское учреждение. После оказания медицинской помощи отпущена.