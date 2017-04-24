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В Тверской области отремонтируют более 263 тыс. квадратных метров дворов

24 Апреля 2017 09:57
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В 2017 году муниципалитеты Тверской области из бюджета региона получат более 351 млн.рублей. На конкурс по распределению субсидий муниципальным образованиям поступили 72 заявки, из них 61- одобрена. В списке территорий, претендующих на предоставление финансовой поддержки по этому направлению – 20 муниципальных образований.

В итоге предполагается привести в порядок свыше 263,4 тыс. кв. метров дворовых территорий, что на 22,8 тыс. кв. метров больше плановых показателей. Наиболее масштабные работы ожидаются в Твери, где планируют отремонтировать порядка 111 тыс. кв. метров дворов.

Всего на ремонт дворов планируется потратить 456,3 млн рублей, из них  351,3 млн рублей – областные деньги, 105,1 млн рублей – средства муниципальных образований.
Средняя стоимость ремонта одного квадратного метра двора составит 1330 рублей за кв. метр, сообщает пресс-служба Правительства Тверской области

 

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Метки: ремонт дворов
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Комментарии (4)

  • kudimov 
    "Средняя стоимость ремонта одного квадратного метра двора составит 1330 рублей за кв. метр"
Даже не знаю с чем сравнить - много это или мало. Допустим можно этот квадратный метр покрыть тремя слоями ламината.
    24.04.2017 10:06
    0 | 7

  • arcadi007 
    Один только вопрос. 
За что 1% от суммы по благоустройству собирают с жителей? 
Это что сумма отката за включение в список?
    24.04.2017 10:32
    0 | 4

    • Эго 
      Это тренд такой. Народ должен платить за всё, а за заботу государства о нем - в особенности. Вот уже всерьёз рассматривают вопрос о включении в налогооблагаемую базу физлица доход от его депозитных вкладов и увеличение п/н до 15%. https://lenta.ru/news/2017/04/22/nalog/
      24.04.2017 14:46
      0 | 2

  • 1% 
    если во дворах отремонтируют дороги и снесут столбики-заборчики обозначающие "#моёпарковочноеместо", то честь и хвала этим былинным героям земли Тверской) они избавят адекватных людей от лишних трат на самостоятельный ремонт, а захватчиков муниципальной собственности от избиений.
    24.04.2017 14:18
    0 | 1
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