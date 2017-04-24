В Тверской области отремонтируют более 263 тыс. квадратных метров дворов

В 2017 году муниципалитеты Тверской области из бюджета региона получат более 351 млн.рублей. На конкурс по распределению субсидий муниципальным образованиям поступили 72 заявки, из них 61- одобрена. В списке территорий, претендующих на предоставление финансовой поддержки по этому направлению – 20 муниципальных образований.

В итоге предполагается привести в порядок свыше 263,4 тыс. кв. метров дворовых территорий, что на 22,8 тыс. кв. метров больше плановых показателей. Наиболее масштабные работы ожидаются в Твери, где планируют отремонтировать порядка 111 тыс. кв. метров дворов.

Всего на ремонт дворов планируется потратить 456,3 млн рублей, из них 351,3 млн рублей – областные деньги, 105,1 млн рублей – средства муниципальных образований.

Средняя стоимость ремонта одного квадратного метра двора составит 1330 рублей за кв. метр, сообщает пресс-служба Правительства Тверской области