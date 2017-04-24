"О героях былых времён": Юлия Грункова рассказывает о дедушке, который во время войны служил на Черноморском флоте

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Сегодня о своём дедушке Германе Ивановиче Сергееве рассказывает читательница ТИА Юлия Грункова.

Мой дедушка Герман Иванович Сергеев родился в городе Вышний Волочёк Тверской области 22 сентября 1926 года. В 1933 году пошёл учиться в школу. Учился хорошо по всем предметам, но предпочтение отдавал математике и физике. Ещё в восьмом классе он твёрдо решил, что после школы получит самую мирную профессию на земле: будет учить детей.

Война, начавшаяся 22 июня 1941 года, «забрала» на фронт двух старших братьев: Бориса и Александра. Борис погиб, а Александр вернулся живым. В декабре 1943 года и Герману Ивановичу принесли повестку в военкомат. Так, не закончив 10-й класс, он ушёл на фронт.

После прохождения специальной подготовки в школе связистов Германа Сергеева направили на Черноморский флот. До 1945 года он служил радистом на госпитальном судне «Терек». Школьное увлечение точными науками пригодилось в военном деле. Победа застала в Севастополе, в командировке.

Герман Иванович Сергеев награжден Орденом Отечественной войны 2-ой степени, медалями «За победу над Германией», «За боевые заслуги», объявлена благодарность за обеспечение связи между командиром воинской части, находящейся в Болгарии и командующим черноморским флотом, находящимся в Севастополе.

После войны дедуша продолжал служить радистом сначала в Болгарии, потом в Румынии до 1950 года.

Осуществить свою юношескую мечту Герман Иванович смог лишь спустя много лет после войны. Он закончил Калининский государственный педагогический институт по специальности учитель физики и математики. Более сорока лет Герман Иванович учил детей, долгие годы был директором Осеченской средней школы Вышневолоцкого района Тверской области.

Умер дедушка 5 сентября 2010 года.