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ДТП на трассе под Тверью спровоцировал водитель без прав. Итог: один человек погиб, пятеро пострадали, трое из них находятся в реанимации

ДТП на трассе под Тверью спровоцировал водитель без прав. Итог: один человек погиб, пятеро пострадали, трое из них находятся в реанимации - ТИА
24 Апреля 2017 09:45
Автор:

Фоторепортаж

23 апреля  в 15.45 на 147 км автодороги М-10 «Россия» (Калининский район) 33-летний водитель, не имеющий права управления транспортными средствами, на автомобиле «Вольво S80» по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с с «АУДИ А4», под управлением 23-летней девушки.

Далее «Ауди А4» столкнулась с «Ауди А6» под управлением 22-летнего водителя . В результате ДТП водитель «Вольво» от полученных травм скончался на месте происшествия до прибытия медиков,  40-летний пассажир «Вольво» с полученными травмами госпитализирован в реанимацию 4-й горбольницы.

В реанимацию доставили и девушку-водителя «Ауди А4» и ее 23-летнего пассажира. Травмы получили водитель «Ауди А6» и 21-летний пассажир, они тоже госпитализированы.

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Метки: смертельное дтп авария с погибшим дтп на трассе
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Комментарии (20)

  • Алексей Владимирович 
    "на автомобиле «Вольво S80» по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения"
причина одна- машины делают из фольги. вот опять
    24.04.2017 09:55
    3 | 5

    • Kazaishvili 
      Убивает не скорость, а резкая остановка. Сминаясь, кузов автомобиля плавно гасит скорость, распределяя энергию удара на весь корпус.
      24.04.2017 10:26
      0 | 7

      • Алексей Владимирович 
        и на мелкие куски ломает все кости ног и таза. медленная мучительная смерть
        24.04.2017 11:42
        0 | 1

    • MX69 
      Уважаемый, как в Вашей голове связались совершенно разные понятия - маршрут следования ТС, дорожная ситуация, погодные условия, выбранная безопасная скорость автомобиля, навык водителя с материалом изготовления автомобиля?
По вашему принципу можно связать: "Влияние популяции бобров на склонность соседа выносить мусор по четвергам"...
      24.04.2017 12:59
      0 | 0

    • Zorkiy 
      Так понимаю, что в "Победе" или Волге 21 ни царапины?
      24.04.2017 13:27
      0 | 1

  • Bonch 
      Вообще  говоря, "Вольво" позиционируется  как самый безопасный авто в мире...  Может  не  пристёгнут  был?..
  Хотя,  судя по  состоянию авто, это  вряд ли бы  спасло, увы.
    24.04.2017 09:58
    2 | 5

  • romich 
    Эк яго  перекрутило. И ручонка наизнанку.
    24.04.2017 10:09
    1 | 5

  • horton 
    А что означает целая трехлитровая банка соленых огурцов рядом с разбитой "вхлам" машиной?
    24.04.2017 10:20
    0 | 4

    • hrust 
      Означает, что она уцелела в момент столкновения
      24.04.2017 10:51
      0 | 5

      • romich 
        Её  могли поставить  прохожие.
        24.04.2017 11:31
        1 | 5

        • Алексей Владимирович 
          на поминки
          Прикрепленные изображения:
          24.04.2017 11:34
          3 | 4

  • arcadi007 
    Жалко ни в чем неповинных людей на Ауди.
    24.04.2017 10:29
    0 | 11

    • romich 
      А повинного не жалко? И его неповинного пассажира?
      24.04.2017 11:28
      6 | 1

      • wallhack 
        а че его жалеть то, как говорится горбатого могила исправит, в этот раз повезло что с собой никого не забрал, а только пострадали
        24.04.2017 11:33
        0 | 4

    • Bonch 
      Надо  отбойники разделительные делать.  Сколько б жизней  было  спасено!  Ведь  лобовухи  самые опасные. 
  А  так  все  ни в чём не виновные люди зависят  от степени адекватности тысяч и тысяч встречных  водил.
      24.04.2017 11:52
      0 | 2

      • Beqbmak 
        там поворот на Семеновское какой отбойник перекресток,ехал в Семеновское на охоту видел все своими глазами...
        24.04.2017 12:26
        0 | 1

      • Zorkiy 
        В отбойник то тоже покувыркаешься не слабо - разделительного газона вполне достаточно...
        24.04.2017 13:37
        0 | 0

  • Бертран 
    Как не парадоксально, но именно хорошие дороги причины таких происшествий. Качество дорог и умение ездить должны повышаться параллельно, господа, а у нас получилось- дороги сделали европейскими, а ездуны остались прежними (красный лапоть), вот и результат.
    24.04.2017 12:43
    2 | 4

  • mamruc 
    Послушайте, убейте себя об стену, глаза слезятся от ваших комментариев.

P.S. Не хотел писать Вам ответ, но это уже второй Ваш комментарий за день, который просто меня подхлестнул это сделать..
    24.04.2017 13:24
    0 | 1

  • 1% 
    вполне стандартная закономерная ситуация... если отбросить в сторону крики и эмоции нытиков, семьянинов-кормильцев и яжеженщин, то опять очевидно, что на ФАД не может не быть разделителя - в противном случае это не ФАД, а сельская дорожка. Ну и как всегда - изменения нужны в системе дорожного движения, тупое ужесточение всего и вся абсолютно неработоспособно.
    24.04.2017 14:29
    0 | 1
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