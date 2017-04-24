ДТП на трассе под Тверью спровоцировал водитель без прав. Итог: один человек погиб, пятеро пострадали, трое из них находятся в реанимации

23 апреля в 15.45 на 147 км автодороги М-10 «Россия» (Калининский район) 33-летний водитель, не имеющий права управления транспортными средствами, на автомобиле «Вольво S80» по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с с «АУДИ А4», под управлением 23-летней девушки.

Далее «Ауди А4» столкнулась с «Ауди А6» под управлением 22-летнего водителя . В результате ДТП водитель «Вольво» от полученных травм скончался на месте происшествия до прибытия медиков, 40-летний пассажир «Вольво» с полученными травмами госпитализирован в реанимацию 4-й горбольницы.

В реанимацию доставили и девушку-водителя «Ауди А4» и ее 23-летнего пассажира. Травмы получили водитель «Ауди А6» и 21-летний пассажир, они тоже госпитализированы.