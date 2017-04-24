В Тверской области рыбаки соревновались в ловле спиннингом с берега

16 апреля в поселке Савватьево Калининского района прошел чемпионат области по ловле рыбы спиннингом с берега. В соревнованиях приняли участие 22 рыбака из Тверской, Московской, Смоленской и других областей. Лучшим стал Андрей Паршухин из Твери. Второе место занял Виталий Коломацкий из Вязьмы Смоленской области. Бронзовую медаль завоевал Михаил Семенюшкин из подмосковного Одинцово, сообщает Комитет по физической культуре и спортуТверской области