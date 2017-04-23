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В Твери мужчина украл из кабинета завуча школы мобильный телефон и косметичку

23 Апреля 2017 20:56
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Пролетарский суд Твери вынес приговор мужчине и наказал его штрафом в размере 30 тысяч рублей.

Сообщается, что гражданин пришел в МОУ СОШ №38 с целью совершить хищение чужого имущества.

Он проследовал в кабинет заместителя директора, дверь в который была не заперта. Увидел лежащий на столе мобильный телефон марки «LG» стоимостью 5 990, а также женскую косметичку в сумке, которая находилась под столом, и украл их. В косметичке были банковские карты и 3500 рублей. Общий ущерб составил 9 490 рублей.

На заседании подсудимый вину в совершении преступления признал полностью. Приговор не обжалован и вступил в законную силу.

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Метки: украл телефон кража в школе кража в кабинете завуча
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Комментарии (3)

  • 72rozaeva 
    Странно. Во всех школах проф.охрана и камеры наблюдения.
    23.04.2017 21:32
    0 | 2

  • vepr76 
    Потом накрасился и сделал селфи
    23.04.2017 22:03
    0 | 1

    • hell 
      уаха-хаххх... я тоже самое хотела написать... потому и поймали...)
      23.04.2017 22:07
      0 | 0
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