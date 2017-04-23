В Твери мужчина украл из кабинета завуча школы мобильный телефон и косметичку

Пролетарский суд Твери вынес приговор мужчине и наказал его штрафом в размере 30 тысяч рублей.

Сообщается, что гражданин пришел в МОУ СОШ №38 с целью совершить хищение чужого имущества.

Он проследовал в кабинет заместителя директора, дверь в который была не заперта. Увидел лежащий на столе мобильный телефон марки «LG» стоимостью 5 990, а также женскую косметичку в сумке, которая находилась под столом, и украл их. В косметичке были банковские карты и 3500 рублей. Общий ущерб составил 9 490 рублей.

На заседании подсудимый вину в совершении преступления признал полностью. Приговор не обжалован и вступил в законную силу.