В Тверской области мужчина угрожал убить мать

В дежурную часть полиции по Конаковскому району поступило сообщение об угрозе убийством от 63-летней местной жительницы.

Было установлено, что в результате бытовой ссоры мужчина на почве личных неприязненных отношений, держа в руках кухонный нож, угрожал убить родную мать.

В настоящее время по данному факту в отношении мужчины 1977 года рождения возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, сообщает УМВД России по Тверской области.