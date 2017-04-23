Следователи проводят проверку по факту обнаружения тела женщины на улице в Твери

На официальном сайте ведомства сообщается, что 22 апреля 2017 года у­ жилого дома по улице­ Московской было обнаружено т­ело 31-летней женщины с теле­сными повреждениями, ­характерными для паде­ния с высоты. По данн­ому факту проводится д­оследственная проверк­а.

Как ранее стало известно ТИА, молодая женщина упала с 16 этажа новостройки. Погибшая поднялась наверх на лифте и вышла на пожарную лестницу.

У женщины остались муж и ребёнок.