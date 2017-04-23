Следователи проводят проверку по факту обнаружения тела женщины на улице в Твери

На официальном сайте ведомства сообщается, что 22 апреля 2017 года у жилого дома по улице Московской было обнаружено тело 31-летней женщины с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты. По данному факту проводится доследственная проверка.
Как ранее стало известно ТИА, молодая женщина упала с 16 этажа новостройки. Погибшая поднялась наверх на лифте и вышла на пожарную лестницу.
У женщины остались муж и ребёнок.
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