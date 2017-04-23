В Удомле сгорела трехкомнатная квартира

Пожар произошел в Удомле 22 апреля около 23.30. Загорелась квартира в доме на ул. Энтузиастов. Как сообщает УМЧС по Тверской области, жилище выгорело полностью. К счастью, никто не пострадал. Причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем.
Пожар произошел в Удомле 22 апреля около 23.30. Загорелась квартира в доме на ул. Энтузиастов. Как сообщает УМЧС по Тверской области, жилище выгорело полностью. К счастью, никто не пострадал. Причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем.
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