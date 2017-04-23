В Тверской области домашний кот заболел бешенством

Антиген вируса бешенства выявили специалисты ФГБУ «Тверская МВЛ» в патологическом материале от кота, который поступившем в лабораторию из Калининского района Тверской области. Животное принадлежало жительнице поселка Савватьевское Торфопредприятие.

Исследования были проведены в рамках эпизоотологического мониторинга по заявкам Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям и Главного управления «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской области.

Отмечается, что это 22 официально зарегистрированный случай бешенства на территории Верхневолжья в текущем году.