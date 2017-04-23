В майские праздники «Ласточки» будут курсировать по расписанию выходного дня

Как сообщается на сайте ОАО МТППК, в связи с предстоящими праздниками Весны и Труда и Днём Победы, а также переносом выходных дней 1, 8, 9 мая 2017 года:

- пригородные и скорые пригородные поезда «Ласточка» на участке Москва – Тверь (Конаково) будут следовать по графику выходного дня;

- пригородные поезда на участке Бологое – Угловка и на широтных ходах будут следовать по действующему графику, в соответствии с календарными днями недели.