В Твери разыскивают 13-летнего мальчика

В Твери ищут 13-летнего мальчика. Нагорнов Алексей Ильич 05.04.2004 г.р. 22 апреля в 12:30 ушел из дома на улице Оснабрюкская в музыкальную школу и до настоящего времени не вернулся. По последним данным, на музыке его не было.

После в 16:00 мальчика видели в старом Мамулино в районе дома № 15 по улице Оснабрюкская, где живёт его друг. После, по словам друга, он ушел гулять, но домой так и не пришёл. Телефон с 16:00 недоступен. Родные мальчика обратились в полицию и поисковый отряд "Сова".

Был одет в коричневую куртку с серым капюшоном (под военную), чёрную шапку (как на фото), синие джинсы.

Всех, кто видел подростка или имеет какую-либо информацию о нём, просят звонить по номерам 8-915-744-54-37, 8-904-015-15-79 (Юлия, тётя Лёши), 8-915-715-09-11, 8-961-016-61-16 (мама Лёши).