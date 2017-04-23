26 апреля жителей Твери приглашают сдать макулатуру в обмен на подарки

26 апреля тверичан вновь приглашают сдать макулатуру. Очередной этап Экомарафона, который проводится экологической организацией "Мой любимый город" при поддержке регионального Министерства природных ресурсов, пройдёт на территории Тверской Государственной Сельскохозяйственной Академии.

Напомним, за макулатуру вам будут начисляться баллы, которые можно будет обменять на сертификаты, скидки и подарки партнёров и спонсоров проекта.

Мобильный пункт приёма макулатуры будет работать 26 апреля с 12:00 до 15:00 по адресу: пос. Сахарово, ул. Василевского, д. 7, к. 7.