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26 апреля жителей Твери приглашают сдать макулатуру в обмен на подарки

26 апреля жителей Твери приглашают сдать макулатуру в обмен на подарки - ТИА
22 Апреля 2017 20:14
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26 апреля тверичан вновь приглашают сдать макулатуру. Очередной этап Экомарафона, который проводится экологической организацией "Мой любимый город" при поддержке регионального Министерства природных ресурсов, пройдёт на территории Тверской Государственной Сельскохозяйственной Академии.

Напомним, за макулатуру вам будут начисляться баллы, которые можно будет обменять на сертификаты, скидки и подарки партнёров и спонсоров проекта.

Мобильный пункт приёма макулатуры будет работать 26 апреля с 12:00 до 15:00 по адресу: пос. Сахарово, ул. Василевского, д. 7, к. 7.

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Метки: тгсха Тверская государственная сельскохозяйственная академия макулатура экомарафон в твери
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Комментарии (2)

  • Net. 
    Как в старые добрые времена : меняли макулатуру на книги, фломастеры... Металлолом собирали. Ностальгия, эх...
    22.04.2017 21:06
    0 | 3

  • ЧЕПАЕВ 
    Мы бы сдали, да ехать далеково то
    22.04.2017 23:25
    0 | 0
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