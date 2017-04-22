В Торжке покажут «Антифашистскую графику времён войны»

В Торжке Мемориальный музей немецких антифашистов (филиал Центрального музея Великой Отечественной войны) представляет выставку «Антифашистская графика времён войны». В неё вошли произведения из музейной коллекции – работы известных художников-графиков из Москвы Б. Ефимова, Б. Клинча, Н. Жукова, Б. Пророкова, А. Житомирского и ленинградского художника И. Харкевича.

Карикатура и плакат всегда были мощным средством пропаганды, а в годы Великой Отечественной войны приобрели особое гражданское звучание, стали политическим оружием против фашизма и сыграли огромную роль в борьбе за освобождение нашей Родины от врага. Сегодня они, как и многие другие свидетельства истории, являются яркими доказательствами неугасающего таланта русского человека и любви его к своей стране.

Особую ценность работам советских художников придает то, что авторы их – фронтовики. Они прошли со своей армией по дорогам войны, деля с солдатами горести и радости фронтовой жизни.

Главное политуправление РККА не случайно привлекало к своей работе художников-карикатуристов. В годы войны ГлавПУ РККА выпускало газеты, журналы, листовки, которые идеологически работали на войска противника.

Выставка работает ежедневно, кроме понедельника с 10:00 до 18:00

Справки по телефону: 8(48251)9-15-52, 8-905-601-43-60.

Адрес: Торжок, пл. 9 Января, д. 2