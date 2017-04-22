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Всероссийский историко-этнографический музей приглашает на выставку картин на стекле

Всероссийский историко-этнографический музей приглашает на выставку картин на стекле - ТИА
22 Апреля 2017 18:27
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Во Всероссийском историко-этнографическом музее в Торжке (ул. Луначарского, 3), открыта выставка картин на стекле "Дарите женщинам цветы". В Мастерской "Креатюр" представлены работы  двух авторов – матери и дочери – Елены и Ольги Дрожжиных. 

Мастерская «Креатюр» была создана в 2009 году как свободное объединение независимых творческих людей. За это короткое время произведения этой мастерской снискали любовь и восхищение многих людей своим необычным подходом к изложению живописного материала. Представление темы в стиле живописи на стекле наполняет художественные  картины внутренним светом, проникающим в душу любого человека. Картины на стекле словно живые существа, которые формируют жизненное пространство вокруг себя, заставляя по новому увидеть и почувствовать обстановку. Они также обладают свойством создавать в помещении присутствие солнечных лучей в любую погоду и время года. Такие картины не надоедают, поскольку визуальное восприятие их меняется в зависимости от освещения. А приближение манеры письма к декораторскому изложению заставляет почувствовать рукотворную теплоту, идущую от сердца автора к сердцу зрителя.

Темы картин навеяны любовью авторов к путешествиям, желанием передать светлые и радостные впечатления, добрые  воспоминания и ярчайшие  краски счастья. Побывайте вместе с авторами на красочном венецианском карнавале, примерьте на себя роскошную загадочную маску, взгляните на мир через нее и почувствуйте тайну. Прогуляйтесь по Италии, например, к собору святого Петра в Риме или проплывите на знаменитой венецианской гондоле к Пьято-дель-Плачидо... Войдите в улыбающийся цветочный сад и насладитесь изображением роскошных цветов и экзотических животных. И, конечно, вспомните детство в маленьком и уютном кошачьем царстве.

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Метки: выставка в торжке виэм всероссийский историко-этнографический музей картины на стекле
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