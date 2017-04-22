В Бежецке 20-летняя девушка украла мобильный телефон за 17 тысяч рублей

В Тверской области 20-летняя девушка украла мобильный телефон за 17 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области. Заявление о краже поступило в полицию от 31-летней жительницы города Бежецк. Когда она была в одном из кафе города, мобильный телефон, находившийся в куртке на спинке стула, исчез.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили подозреваемую к краже - неработающую местную жительницу 1997 года рождения. В настоящее время девушка находится под подпиской о невыезде. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.