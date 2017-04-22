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В Тверских лесах поймали педофила, который находился в федеральном розыске

В Тверских лесах поймали педофила, который находился в федеральном розыске - ТИА
22 Апреля 2017 16:52
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Фоторепортаж

Под Тверью задержали педофила, находившегося в федеральном розыске, сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области. По данным полиции, мужчина 1974 года рождения совершил развратные действия в отношении 13-летней девочки в Дмитровском районе Московской области в 2015 и 2016 году.

В отношении злоумышленника возбудили у уголовное дело, он находился под подпиской о невыезде, однако скрывался от следствия, почему и был объявлен в федеральный розыск. Когда стало известно, что мужчина может скрываться на территории Зубцовского района, местные полицейские с помощью вертолета и квадрокоптера обследовали территорию с воздуха и обыскали лесной массив. 

Как установили правоохранители, мужчина скрывался в лесу в трёх километрах от деревни Кондраково. Он соорудил шалаш, и чтобы обустроить убежище, украл из одного из домов Зубцовского района палатку, спальные мешки, топор и продукты питания. Ущерб составил около 20 000 рублей.

Полицейские задержали мужчину, он находится в изоляторе временного содержания. Против него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 «Кража».

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Метки: задержали педофила федеральный розыск умвд по тверской области зубцовский район
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Комментарии (1)

  • Алексей Владимирович 
    для всяких ублюдков авиацию привлекают. не много ли чести? можа тогда и дезертира словят коли так
    22.04.2017 17:01
    1 | 3
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