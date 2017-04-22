С 24 по 28 апреля в районах Твери будут отключать электричество

С 24 по 28 апреля на время проведения планово-предупредительных работ на ТП, работ по замене аварийных опор и проводов на воздушных линиях электропередач, подрезке ветвей деревьев в охранных зонах и установке учёта ожидаются временные отключения потребителей электроэнергии, сообщает МУП "Тверьгорэлектро".

Заволжский район

24 апреля

с 09:30 до 16:00: пос. Литвинки, д.5 , 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 29а, 30, 31, 32, 30;

с 09:00 до 16:00: ул. Хромова, д. 8а, 8-16; ул. Седова, д. 5б;

25 апреля

с 06:00 до 11:00: ул. Чапаева, д. 2/7-10, 7/5-19/17; пер. Кривоносова, д. 6-14, 1/8-9/7; 1-я ул. Вагонников, д.3-17, 4-20; 2-я ул. Вагонников, д. 3-19, 35-43, 2-20; 3-я ул. Вагонников, д. 3-17, 8-18, 36-44; ул. Писарева, д. 9; 1-й пер. Вагонников, д. 70/2-88, 59;

26 апреля

с 09:30 до 12:00: пос. Литвинки, д.36;

27 апреля

с 09:00 до 16:00: ул. Тельмана, д. 1/23-18; ул. Крайняя, д. 3, 5, 7, 11, 13, 25; пр-д Кольцевой, д. 1/27-19, 2/29-16; 7-й пр-д Кольцевой, д. 1/12-17/23, 2/10-12; 8-й пр-д Кольцевой, д. 1/6-13/17, 2/4-18/15; ул. Дачная, д. 1-7; ул. Продольная, д. 37, 37а, 40-50;

28 апреля

с 09:00 до 16:00: ул. Осипенко, д. 26/9-82, 21-77; ул. Лазо, д. 63-73, 62, 66/56; ул. Щорса, д. 17/56-33/61, 26/54-44/59; ул. Серова, д. 13-69, 18-68; ул. Маяковского, д. 44-56/17; пр-д Серова, д. 1, 3, 4; пр-д Белинского, д. 19-21, 12-14, 24, 26; ул. Туполева, д. 38-74; ул. Котовского, д. 10-28/58, 53/56-67; ул. 2-я Силикатная, д. 5/23-11; 2-й пр-д Серова, д. 3, 4; 1-й пр-д Котовского, д. 13-25, 14-26; 2-й пр-д Котовского, д. 10-22, 9-25;

Пролетарский район

27 апреля

с 09:00 до 16:00: ул. Сухая, д. 1/12-33, 2/10-28/5; ул. Липовая, д. 1/6-25/16, 4-40; ул. Зеленая, д.3-15; ул. Сквозная, д. 1/33-23, 6/1-26; ул. Кр. Октября, д. 19а-33/1, 93-103, 107-117, 12, 80-112; Короткий пер., д. 1/24-11, 2-10, 41, 4; ул. Поперечная, д. 1/25-21, 2/31-20/72; ул. Высокая, д. 1/7-25, 2/9-26/30; ул. Тракторная, д. 17-77, 26-78/5; 1-й Желтиковский пр-д, д. 1/13-19/46, 2/15-20/78; 2-й Желтиковский пр-д, д.1/19-19/80, 2/21-18/82; 3-й Желтиковский пр-д, д. 3-17, 4-16; ул. Речная, д. 1/27-29/46, 2/29-26/48; ул. Халтурина, д. 83-123/9, 74-96; ул. Циолковского, д. 72/20-86;

28 апреля

с 15:00 до 16:00: ул. Освобождения, д. 161-195, 100/1-24б; 4-й Полевой пр-д, д. 1 5; ул. Складская, д. 160-164;

с 09:00 до 16:00: пр-т Ленина, д.8;

Центральный район

24 апреля

с 09:00 до 16:00: ул. Троицкая, д. 1/24, 1а, 1б, 2/25, 2а, 4/27; ул. Ефимова, д. 6-16, 11-23; ул. Достоевского, д. 2б, 17, 4-8; наб. р. Тьмаки, д. 20 корп. 1, 1/19, 23, 24/1, 25/2;

25 апреля

с 10:00 до 14:00: ул. Б-Бруевич, д. 169-26а; пер. Беляковский, д. 30-44/31;

с 10:00 до 11:00: ул. Достоевского, д. 9-31, 10-34; ул. Д. Донского, д. 7-17а, 10-12, 12а; пер. Трудолюбия, д. 6а, 12, 13, 15, 35/1, 35а, 35б;

с 09:00 до 16:00: наб. р. Тьмаки, д. 1-9; ул. Брагина, д. 1а,4; ул. Революционная, д. 1-5, 6-16;

26 апреля

с 09:00 до 16:00: ул. Новоторжская, д. 14, 29, 16 корп. 1, 2; ул. Серебряная, д. 3-13, 2/24-8; ул. Пушкинская, д. 3-13 к. 1, 6-24/23; ул. С.-Щедрина, д. 27/13;

27 апреля

с 09:00 до 13:00: ул. С. Перовской, д. 1/45, 4/43; наб. р. Тьмаки, д. 31, 32; ул. Бебеля, д. 2 корп.1;

с 09:00 до 16:00: ул. Медниковская, д. 28, 30, 34, 52, 54,25, 29, 39, 47-55/25;

28 апреля

с 09:00 до 16:00: ул. Серебряная, д. 3-13, 2/24-8; ул. Пушкинская, д. 3-13 к. 1, 6-24/23; ул. С.-Щедрина, д. 27/13;

Московский район

25 апреля

с 09:00 до 13:00: ул. Орджоникидзе, д. 40/76, 42 кк. 1-3, 44, 44 к. 2, 46 к. 1-4; ул. Склизкова, д. 72, 74;

с 09:30 до 12:00: Горбухинский пер., д. 16; ул. Казанская, д. 10, 12, 14;

с 12:00 до 13:00: ул. Индустриальная, д. 3а;

с 10:00 до 13:00: Волоколамское ш., д. 12-86; ул. М. Расковой, д. 1/78-45, 4, 10; ул. Чебышева, д. 1/68-39, 2/70-38, 43, 44; 1-й пр-д Нестерова, д. 1-33/27, 2/24-34/25; 2-й пр-д Нестерова, д. 1/35-43, 2/34-40; ул. 2-я Волоколамская, д.2-64/7, 1-65/9; ул. 3-я Волоколамская, д. 1/10-67/19, 2/8-74/15; ул. 4-я Волоколамская, д. 4-64/33, 1-63/35; ул. Чкалова, д. 2-42/10, 1-29; 3-й пр-д Чкалова, д. 1/26-17/23, 2/24-18/21; 4-й пр-д Чкалова, д. 1/30-15/27, 2/28-18/25; Октябрьский пр-т, д. 32/32-40/42, 50; ул. Нестерова, д. 1-45, 2-38; ул. Можайского, д. 1-48, 2-32; ул. Матросова, д. 1-45, 2-38; Тупиковый пр-д, д.1, 3, 5/30; 1-й пр-д Чкалова, д. 1/14-21/14, 2/12-24/9; 2-й пр-д Чкалова, д. 1/18-21/15, 2/16-22/13; ул. Лермонтова, д. 69-83;

26 апреля.

с 09:00 до 13:00: Волоколамский пр-т, д.31, 33;

26 и 27 апреля

с 13:30 до 17:00: ул. Вагжанова, д. 10, 12, 12 корп. 2; ул. Московская, д. 95/14;

28 апреля

с 09:00 до 13:00: Зеленый п-д, д. 47 корп. 1, 49 корп. 1, 2, 49а; бул. Цанова, д. 12.