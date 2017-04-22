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В Тверской области разыскивают солдата, покинувшего войсковую часть

В Тверской области разыскивают солдата, покинувшего войсковую часть - ТИА
22 Апреля 2017 14:04
Автор:

В Тверской области разыскивают военнослужащего, который самовольно покинул часть, сообщает ВПСО "Сова". Ханинов Владислав Андреевич 1996 г.р. 16 апреля около 14:00 покинул территорию войсковой части в посёлке Хотилово-2 Бологовского района и ушёл в неизвестном направлении. Его местонахождение в настоящее время неизвестно.

Приметы: рост 167 см, среднего телосложения, волосы светло-русые. Был одет в тёмно-зелёный камуфлированный костюм, зимнюю форменную шапку, нательное бельё тёмно-коричневого цвета и хаки, берцы чёрного цвета. При себе имел чёрный телефон Fly. Документов нет.

Всех, кто владеет информацией о пропавшем, просим сообщить по телефонам 8-910-937-38-50 или 102. Нужна помощь волонтёров!

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Метки: впсо сова разыскивается мужчина
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Комментарии (5)

  • Vodnik-76 
    Причина ухода - дедовщина?
    22.04.2017 14:37
    2 | 4

  • pessimist 
    Не спеша ищут, с 16 апреля. А от Хотлово-2 до М-10 около 5км.
    22.04.2017 14:39
    0 | 1

  • kudimov 
    "Сова" уже дезертиров ищет?
    22.04.2017 15:02
    0 | 4

    • Tamplier 
      Может прикопали уже
      22.04.2017 15:26
      0 | 2

  • Алексей Владимирович 
    служить Родине почётно но тяжело и опасно- слабаков там не терпят. шёл бы горшки чистить после сифилитиков- там легко и просто. дезертир.
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    22.04.2017 16:58
    4 | 1
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