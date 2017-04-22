В Тверской области разыскивают солдата, покинувшего войсковую часть

В Тверской области разыскивают военнослужащего, который самовольно покинул часть, сообщает ВПСО "Сова". Ханинов Владислав Андреевич 1996 г.р. 16 апреля около 14:00 покинул территорию войсковой части в посёлке Хотилово-2 Бологовского района и ушёл в неизвестном направлении. Его местонахождение в настоящее время неизвестно.

Приметы: рост 167 см, среднего телосложения, волосы светло-русые. Был одет в тёмно-зелёный камуфлированный костюм, зимнюю форменную шапку, нательное бельё тёмно-коричневого цвета и хаки, берцы чёрного цвета. При себе имел чёрный телефон Fly. Документов нет.

Всех, кто владеет информацией о пропавшем, просим сообщить по телефонам 8-910-937-38-50 или 102. Нужна помощь волонтёров!