23 апреля в Тверской области усилится юго-западный и западный ветер

По сообщению ФГБУ «Тверской центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 23 апреля в Тверской области ожидается усиление юго-западного и западного ветра с отдельными порывами до 15 м/сек.

Гражданам при усилении ветра рекомендуется убрать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал); поставить машину в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций; находясь на улице, обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области – (4822) 39-99-99.