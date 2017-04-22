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23 апреля в Тверской области усилится юго-западный и западный ветер

22 Апреля 2017 13:14
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По сообщению ФГБУ «Тверской центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 23 апреля в Тверской области ожидается усиление юго-западного и западного ветра с отдельными порывами до 15 м/сек.

Гражданам при усилении ветра рекомендуется убрать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал); поставить машину в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций; находясь на улице, обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области – (4822) 39-99-99.

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Метки: штормовое предупреждение от мчс усиление ветра в тверской области
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