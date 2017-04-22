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В Твери задержали 20-летнего мужчину со свёртком "соли"

22 Апреля 2017 12:35
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В Твери на улице Профинтерна полицейские задержали 20-летнего мужчину, подозреваемого в распространении наркотиков. У молодого человека оперативники обнаружили сверток с порошкообразным веществом, сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области. 

Эксперты установили, что вещество является синтетическим наркотиком «соль» общей массой 1,8 грамм, что расценивается как крупный размер. По словам задержанного, запрещенное вещество он хранил для личного употребления. Версия проверяется полицейскими.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических веществ в крупном  размере», санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет. 

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Метки: незаконный оборот наркотиков умвд по тверской области наркоторговля в Тверской области
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Комментарии (7)

  • Net. 
    Я думала "... задержали со свёртком "соли".." это юмор такой, а оказалась наркота - фу!
    22.04.2017 12:58
    0 | 2

    • Dobry кrtek 
      Отстали от жизни, эдак Вам "соль" предложат, а Вы её  борщ...))
      22.04.2017 13:32
      0 | 2

      • Net. 
        Ну да, ну да...
        22.04.2017 14:17
        0 | 1

      • uabumoderoff 
        Не,если она услышит цену этой"соли",то борш несоленый скушает.
        22.04.2017 14:18
        0 | 1

        • god007 
          Сначала соль бесплатно раздают по акции, чтобы вызвать зависимость. Ну а потом, когда зависимость уже сформируется, предлагают приобрести товар по рыночной цене.
          22.04.2017 14:59
          0 | 1

          • russs 
            Сев  за стол  и  получив от официанта  тарелку  гречневой каши,  Пончик
вооружился ложкой и принялся есть.  Каша была  хорошая,  с маслом, но все же Пончику показалось, что в  ней чего-то недостает.  Он сразу сообразил, что в каше  недоставало соли,  и  стал  искать  на столе солонку. Убедившись,  что солонки  на столе не было, он запустил в  карман  руку, вынул щепотку соли и посолил кашу. Его действия привлекли внимание остальных посетителей. Увидев, что толстенький коротышка посыпал каким-то белым порошком кашу, после чего с удовольствием принялся уплетать ее, все с любопытством  стали поглядывать на него, а сидевший рядом коротышка спросил:
     -- Скажите, что это за порошок, которым вы  посыпали кашу? Должно быть,
новое лекарство какое-нибудь?
     -- Никакое не лекарство, а просто соль, -- сказал Пончик.
     -- Какая соль? -- не понял коротышка.
     -- Ну просто  соль. Столовая соль,  --  пояснил Пончик. -- Вы что, соли
никогда в жизни не видели?
     Коротышка в недоумении пожал плечами:
     -- Не понимаю, о какой соли вы говорите?
     -- Должно быть, здешние жители едят пищу без соли, -- сказал  Пончик. А
вот  у  нас  все  кушанья едят  с  солью.  Это очень  вкусно.  Если  хотите,
попробуйте.
     Он протянул щепотку соли лунному коротышке, который как раз в это время ел суп.
     -- Как же ее есть? -- спросил коротышка.
     -- Бросьте в суп и размешайте. Увидите, как будет вкусно.
     Коротышка  бросил  соль в суп, размешал  ложкой и с  некоторой опаской,
словно  боялся  обжечься, попробовал.  Сначала  он сидел  застыв на  месте и только моргал  глазами, будто прислушивался  к своим внутренним ощущениям, а потом все увидели,  как его лицо медленно расплылось в улыбке. Проглотив еще ложку супа, он воскликнул:
     -- Просто бесподобно! Совсем другой вкус!
     Склонившись   над   тарелкой,  он  принялся  хлебать  суп,   крякая  от
удовольствия, чмокая губами и расхваливая кушанье на все лады. Как раз в это время официант принес ему каши.
     -- Скажите, а кашу тоже можно есть с солью? -- спросил коротышка.
     -- Все можно, -- ответил Пончик, --  и  суп, и борщ, и щи, и  бульон, и
кашу,  и макароны,  и вермишель,  и  салат,  и картошку... Даже простой хлеб
можно есть с солью. От этого он делается только вкусней.
     Он  протянул  коротышке  еще  щепотку  соли. Коротышка посолил  кашу  и принялся есть с таким удовольствием, что Пончику,  который давно расправился со своей кашей, даже завидно стало.
     -- Скажите, а не можете ли  вы мне дать немножечко соли? -- обратился к
Пончику коротышка, который сидел за столом напротив  и с интересом следил за тем, что происходило.
     Пончик уже было запустил  руку в карман, чтоб  достать  щепоть соли, но
так как вместе с завистью в нем проснулась и жадность, он сказал:
     -- Ишь какой хитренький! А вы что мне дадите?
     -- Что  же  вам дать? -- развел коротышка руками. -- Хотите,  я вам дам
сантик?
     -- Ладно, гоните монету, -- согласился Пончик.
     Получив  сантик,  он отпустил  коротышке  щепотку соли.  Тут  и  другие
посетители  начали подходить  к нему.  Каждый протягивал ему  сантик, взамен которого получал щепоть соли. Пончик с удовольствием наблюдал, как перед ним на  столе  росла  кучка  монеток. Не  обошлось тут и без недоразумений. Один лунатик, не разобравшись,  в чем дело, попробовал есть соль в  чистом виде и тут же с отвращением выплюнул. Другой купил у Пончика  сразу  десять щепоток соли за десять сантиков и бросил всю эту соль в тарелку с супом. Ясно, суп у него получился такой, что в рот взять было нельзя.
     Пончик стал  объяснять  всем,  что  соль надо  употреблять в  небольших
количествах, иначе вкус от нее теряется, и уж ни  в каком случае нельзя есть
соль  в чистом виде. Все это  чрезвычайно  заинтересовало коротышек, которые даже  не представляли  себе,  что  пишу  можно было  есть  с солью.  Каждому хотелось проверить  новый  метод  питания.  Некоторые,  пообедав  без  соли, начинали обедать вторично, на этот раз с солью. Многие, отведав с солью супа или борща,  тут  же проверяли, насколько улучшится от добавки соли вкус  щей или макарон, оладий, картофеля, жареных кабачков и других блюд.
     Поскольку  у  Пончика  завелись  деньги,  он  и  сам  поминутно  просил
официанта принести  ему то  борща, то каши, то щей и наглядно демонстрировал перед новыми посетителями преимущества питания с солью. Хозяйка увидела, что дела ее ресторана сразу улучшились, и была очень довольна.
     К концу дня  Пончик распродал весь свой запас соли и ушел с  карманами, туго  набитыми  медяками.  На  следующее  утро  он  сбегал  на  берег  моря, быстренько натолок  соли и снова явился на пищезаправочную станцию. Здесь он увидел,  что хозяйка приготовила  для  него специальный столик,  над которым висела табличка  с  надписью: "Продажа соли".  За этим  столом Пончик сидел, торговал  солью и  одновременно закусывал,  требуя подать  ему  то одно,  то другое блюдо. Все это было очень выгодно для него и к тому же удобно.
     За несколько  дней весть о  том, что  на пищезаправочной станции кормят
какими-то сногсшибательными  блюдами  с какой-то сказочной солью, разнеслась по  всему  городу.  Желающих покушать новомодных  кушаний было  столько, что хозяйка  расширила  веранду  и  кухню,  сделала  сбоку пристройку,  а  вдоль набережной велела устроить  навес  из брезента  и  поставить под ним еще два десятка столов. Сообразив, что вкус кушаний еще больше улучшится, если  соль класть  в пищу при  варке, она  договорилась  с  Пончиком,  что  сама  будет покупать у него весь запас соли, необходимый для ее ресторана.
     Теперь Пончику не нужно было по целым дням торговать в ресторане солью, и  он стал  раскидывать умом, как бы  нажить на  этом  деле  побольше денег.
Поскольку  владельцы   других  ресторанов  обращались  к  нему  с  просьбами доставлять  и  им  соль, он решил  увеличить  добычу  этого ценного пищевого продукта и  основал соляной завод. С этой целью он нанял неподалеку  от моря старенький,  подбитый ветром сарайчик, в котором раньше смолили лодки, купил полдюжины  больших медных ступок -- и завод был  готов. Шестеро  рабочих  на этом заводе только и делали, что толкли соль  в медных ступках. Трое рабочих заготавливали  сырье,  то есть таскали с морского  берега кристаллы  соли. И наконец, еще  трое рабочих разносили в  мешках готовую соль  по  столовым  и ресторанам. Сам  Пончик  теперь  ничего  не делал,  а только получал деньги.
Каждому своему рабочему он платил в день по фертингу.  Весь расход на оплату рабочих составлял, таким образом,  лишь  двенадцать  фертингов  в день, в то время  как  всю дневную  добычу  соли  он продавал владельцам ресторанов  за двести сорок -- двести пятьдесят фертингов. Выходило, что клал в свой карман Пончик чуть  ли  не  в  двадцать раз больше  денег,  чем отдавал рабочим,  в результате чего  богател,  как  говорится,  не по  дням,  а  по  часам.
          Если  раньше Пончику  самому  приходилось толочь  соль и таскать ее  на своей  спине в ресторан, то теперь это за него делали другие,  а денег в его карман  попадало  во  много раз больше. Пончик высчитал,  что каждый рабочий приносил  ему за день в среднем  двадцать фертингов дохода.  Сообразив,  что дохода будет  получаться  тем больше,  чем больше у него  будет  рабочих, он увеличил  количество  их до восемнадцати и хотел  увеличить  еще  больше, но хлипкий сарайчик не мог вместить  слишком большого  количества коротышек,  и поэтому Пончик решил  построить рядом другое, более обширное помещение.      
     Жил теперь  Пончик  в  полное  свое удовольствие,  как  и все остальные
лунные богачи, и даже назывался он теперь не просто Пончик, а господин Понч.
Из гостиницы он переехал в собственный дом, завел себе слуг, которые одевали его  и раздевали, убирали у  него в  комнатах,  смотрели за домом. От нечего делать  он  по  целым дням просиживал  в  ресторанах, ел там  самые  вкусные кушанья, а в промежутках между едой околачивался на берегу залива и вертелся на   чертовых   водяных   колесах   или   на   морском   параболоиде.
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            22.04.2017 18:33
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      • guset 
        тю, зачем в борщ? Це для ванн.
        22.04.2017 16:38
        0 | 0
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