В Твери задержали 20-летнего мужчину со свёртком "соли"

В Твери на улице Профинтерна полицейские задержали 20-летнего мужчину, подозреваемого в распространении наркотиков. У молодого человека оперативники обнаружили сверток с порошкообразным веществом, сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области.

Эксперты установили, что вещество является синтетическим наркотиком «соль» общей массой 1,8 грамм, что расценивается как крупный размер. По словам задержанного, запрещенное вещество он хранил для личного употребления. Версия проверяется полицейскими.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических веществ в крупном размере», санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.