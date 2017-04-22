Дефективный дом, построенный для переселения граждан из ветхого жилья, довели до ума

Дом в городе Кимры в Тверской области исключен из реестра «нового аварийного жилья», который ведет Центр Общероссийского народного фронта «Народная экспертиза», сообщает пресс-служба ОНФ. Но, несмотря на это, руководитель Центра Виктор Рожков считает, что властям региона необходимо более серьезно и ответственно подойти к реализации государственной программы по расселению аварийного жилого фонда. За пять месяцев, оставшиеся до завершения программы, региону предстоит расселить еще 38 тыс. квадратных метров, а это 27% от четырехлетнего плана.

В реестр Центра ОНФ «Народная экспертиза» дом № 9 по улице Фрунзе в городе Кимры попал в октябре 2014 года. Дом был построен годом ранее в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилья и сдан в эксплуатацию со множественными строительными дефектами. Жильцы жаловались на трещины в стенах, плохую звукоизоляцию, сквозняки, отваливающийся сайдинг и отсутствие в шаговой доступности магазинов и больницы. После обращения активистов Народного фронта дело взял на контроль заместитель председателя правительства региона.

Совместно с активистами ОНФ в Тверской области и местными органами власти была составлена «дорожная карта» по устранению нарушений, куда вошли такие виды работ как: восстановление крепления отлива цоколя с соблюдением необходимого уклона от стены здания, восстановление штукатурного покрытия цоколя, восстановление утепления стояков труб канализации на чердаке, дополнительное утепление труб притока воздуха к котлам внутри квартир, устранение микротрещин. Дополнительно администрацией города Кимры к застройщику ООО «Югинвестстрой» в апреле 2015 года было подано исковое заявление в Арбитражный суд Тверской области о взыскании неустойки по муниципальному контракту. Впоследствии иск был удовлетворен, а в пользу администрации города взыскана неустойка в размере полутора миллионов рублей.

Член регионального штаба ОНФ в Тверской области Ольга Глушкова подчеркнула, что во время последнего мониторинга ОНФ, прошедшего совместно с Фондом содействия реформированию ЖКХ и министерством строительства в марте 2017 года, представители общественного движения оценили состояние дома как удовлетворительное. Вместе с тем открытым остается вопрос по благоустройству придомовой территории. Жители недовольны качеством асфальтового покрытия. В связи с этим данный вопрос продолжает оставаться на контроле активистов Народного фронта.