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Дефективный дом, построенный для переселения граждан из ветхого жилья, довели до ума

22 Апреля 2017 11:34
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Дом в городе Кимры в Тверской области исключен из реестра «нового аварийного жилья», который ведет Центр Общероссийского народного фронта «Народная экспертиза», сообщает пресс-служба ОНФ. Но, несмотря на это, руководитель Центра Виктор Рожков считает, что властям региона необходимо более серьезно и ответственно подойти к реализации государственной программы по расселению аварийного жилого фонда. За пять месяцев, оставшиеся до завершения программы, региону предстоит расселить еще 38 тыс. квадратных метров, а это 27% от четырехлетнего плана.

В реестр Центра ОНФ «Народная экспертиза» дом № 9 по улице Фрунзе в городе Кимры попал в октябре 2014 года. Дом был построен годом ранее в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилья и сдан в эксплуатацию со множественными строительными дефектами. Жильцы жаловались на трещины в стенах, плохую звукоизоляцию, сквозняки, отваливающийся сайдинг и отсутствие в шаговой доступности магазинов и больницы. После обращения активистов Народного фронта дело взял на контроль заместитель председателя правительства региона.

Совместно с активистами ОНФ в Тверской области и местными органами власти была составлена «дорожная карта» по устранению нарушений, куда вошли такие виды работ как: восстановление крепления отлива цоколя с соблюдением необходимого уклона от стены здания, восстановление штукатурного покрытия цоколя, восстановление утепления стояков труб канализации на чердаке, дополнительное утепление труб притока воздуха к котлам внутри квартир, устранение микротрещин. Дополнительно администрацией города Кимры к застройщику ООО «Югинвестстрой» в апреле 2015 года было подано исковое заявление в Арбитражный суд Тверской области о взыскании неустойки по муниципальному контракту. Впоследствии иск был удовлетворен, а в пользу администрации города взыскана неустойка в размере полутора миллионов рублей.

Член регионального штаба ОНФ в Тверской области Ольга Глушкова подчеркнула, что во время последнего мониторинга ОНФ, прошедшего совместно с Фондом содействия реформированию ЖКХ и министерством строительства в марте 2017 года, представители общественного движения оценили состояние дома как удовлетворительное. Вместе с тем открытым остается вопрос по благоустройству придомовой территории. Жители недовольны качеством асфальтового покрытия. В связи с этим данный вопрос продолжает оставаться на контроле активистов Народного фронта.

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Метки: общероссийский народный фронт онф в тверской области новое аварийное жильё расселение граждан из аварийного жилищного фонда
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Комментарии (25)

  • Dobry кrtek 
    Дефективный дом, дефективная власть, дефективная жизнь дефективных граждан дефективного государства...
    22.04.2017 12:01
    0 | 9

  • pessimist 
    "Дефективный" - автор заголовка читал "12 стульев", что радует. Но не очень удачно оперирует заимствованными оттуда прилагательными, что огорчает.
    22.04.2017 12:03
    0 | 3

    • horton 
      Не хочется подвергать сомнению Вашу радость, но то, что автор заголовка читает местных комментаторов - это 100%!
      22.04.2017 13:01
      0 | 6

      • Dobry кrtek 
        Редакция ТИА читала Макаренко..."В Полтавской трудовой колонии для дефективных детей в 1924 г. содержалось за воровство — 51, безнадзорность — 39, убийство — 2, бандитизм — 6 детей и подростков до 16 лет."
        Прикрепленные видео:
        Прикрепленное видео
        22.04.2017 13:23
        0 | 3

      • Эго 
        +)
        22.04.2017 14:52
        0 | 2

  • 1% 
    модераторы структуры личностного сознания тиавцев копипастят олдфажных хейтеров....
    22.04.2017 12:29
    2 | 4

    • Proletary 
      И минусуют 1% за правду. Еще они убили Кенни!
      22.04.2017 14:03
      0 | 3

    • Эго 
      "Красиво излагает, собака". Учитесь, как надо правильно произносить слово спи̶з̶онерили.
      22.04.2017 15:13
      0 | 3

  • uabumoderoff 
    На тиа тоже есть Дефективный.Это Алексей Владимирович.
    22.04.2017 14:07
    4 | 4

    • Эго 
      Неправда ваша. А.В. внес большой вклад в развитие живой речи ТИА, он расширил и обогатил словарный запас участников ресурса не только этим смачным прилагательным, но и таким словом как "можа". Это своеобразный пароль, по которому м̶о̶ж̶н̶о можа будет узнать друг друга и в реальной жизни. Спасибо, ветеран.
      22.04.2017 15:02
      0 | 5

  • Vodnik-76 
    Месяца через три-четыре на ТИА должна появиться заметка с заголовком примерно таким: "Чиновники мэрии Кимр и застройщики, по вине которых жилой дом был сдан с нарушениями, отправились по этапу на Колыму"
    22.04.2017 14:35
    0 | 1

    • god007 
      Через 3-4 месяца дом вновь вернется в свое исходное дефективное состояние. Поэтому не стоит спешить с переездом. Дефективные дома строят дефективные рабочие по дефективным технологиям.
      22.04.2017 15:02
      0 | 2

      • Эго 
        "Через 3-4 месяца дом вновь вернется в свое исходное дефективное состояние. Поэтому не стоит спешить с переездом. Дефективные дома строят дефективные рабочие по дефективным технологиям"
... принятыми и завизированными "приличными" людьми из коттеджей.
        22.04.2017 15:05
        0 | 1

        • Tamplier 
          Потом дефективные журналисты пишут черте-что
          22.04.2017 15:37
          1 | 2

  • Tamplier 
    Ведомость дефектная а здание дефективное? Где вас,таких ,роДЮть -то...
               Дефективный - «имеющий психические (и физические) недостатки, ненормальный». Дефективный ребёнок, дефективная девочка. Прилагательное дефектный распространено главным образом в речи производственников и хозяйственно-административных работников. Из этой речи оно вошло в общее употребление, однако несёт на себе печать официальности, употребляется преимущественно в книжной речи.
   Прилагательное дефектный сочетается с существительными неодушевлёнными конкретными (книги, экземпляр, детали, плёнка…) и со словами, обозначающими конкретные предметы обобщённо (изделие, вещь, продукция и т. п.)
          Жертвы филфака....
    22.04.2017 15:31
    1 | 1

  • Эго 
    god007 - шикарный троллинг. Только сейчас, после того, как зашла наконец в ваш профиль, мне стало это понятно.  И даже есть предположение, кто вы.)
    Прикрепленные изображения:
    22.04.2017 15:36
    0 | 0

    • Dobry кrtek 
      ..
      Прикрепленные изображения:
      22.04.2017 16:29
      0 | 1

      • Эго 
        угу.
Несколько дней не участвовала в жизни ТИА и тут сразу нарвалась на депутатскую тему и даже не сообразила сразу профиль оппонента посмотреть. Мне так смешно теперь, как в ночи "крыльями махала"...
        22.04.2017 16:31
        0 | 0

        • Dobry кrtek 
          Актуш только недавно открыл для себя эту книжицу...Или фильм. Можа.
          22.04.2017 16:38
          0 | 0

          • Эго 
            Думаю, просто проверял читателей на внимательность. Похоже, вы его сразу расшифровали, в отличие от меня.
            22.04.2017 16:43
            0 | 0

  • Алексей Владимирович 
    дома у нас строили дефектные а жильцы в них дефективные можа оно и к лучшему
    22.04.2017 16:49
    0 | 3

    • Эго 
      Конечно. Подобное  - подобному и никакого диссонанса.
      22.04.2017 16:54
      0 | 1

    • Proletary 
      Мэтр, вы как всегда уловили общую тенденцию.
---
Топ-менеджмент российской транснациональной энергетической корпорации «Газпром» решил, что их не устраивает качество привилегированного сектора на новом стадионе на Крестовском острове. Все неустраивающие постройки будут снесены и возведены заново.
Как стало известно «Фонтанке», под снос попадут президентская ложа, 36 вип-лож, сектор А и зона, предназначенная для футбольных команд. Оплачивать перестройку будет «Газпром», но выполнять работы — основной подрядчик, «Метрострой».
      22.04.2017 16:59
      0 | 2

      • Эго 
        А к качеству покрытия футбольного поля у Газпрома, похоже, претензий нет...
        22.04.2017 17:05
        0 | 0

      • horton 
        А что не так то с теми ложами? Поди сэкономили на обивке. Не крокодильную кожу взяли...
        22.04.2017 17:45
        0 | 0
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