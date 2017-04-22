Студенты-биологи и математики стали лучшими в "Академии безопасности" ГИБДД по Тверской области

21 апреля студенты ТвГУ прошли «Академию безопасности» в ГИБДД по Тверской области. Победителем стала сборная команда Биологического и Математического факультетов, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

В 14:00 на территории УГИБДД 12 команд в составе более чем 70 человек состязались на семи площадках, подготовленных для них сотрудниками ГИБДД в рамках третьего этапа "Академии Безопасности". Студенты проверили свои знания в области Правил дорожного движения, сдав теоретический экзамен, затем прошли испытания по фигурному вождению автомобиля и велосипеда, установили детское удерживающее устройство, проверили свои знания в техническом устройстве автомобиля, научились правильным действиям при ДТП, а также проверили свои навыки оказания первой медицинской помощи.

Одним из самых сложных для студентов стал конкурс «Установка детского удерживающего устройства». Ни одна команда с ним не справилась. Студентам необходимо было выбрать безопасное место для установки кресла в автомобиле и верно пропустить штатный ремень безопасности через крепежную систему детского автокресла.

Новинкой 2017 года в Академии безопасности стала площадка «Действия при ДТП». Студенты смотрели видеоролик дорожного происшествия, которое происходило на территории региона, и должны были предпринять все необходимые действия, в том случае, если бы они были его участниками. В новом медицинском конкурсе студентам под руководством медиков из городского отделения Российского Красного Креста необходимо было оказать первую помощь людям с травмами характерными для дорожно-транспортных происшествий.

По итогам этапа «Академии безопасности» лучшей стала сборная команда Биологического и Математического факультетов (4 штрафных балла), второе место заняла сборная Факультета прикладной математики и кибернетики (7 штрафных баллов), третье - сборная Химико-технологического факультета (7 штрафных баллов), которая потратила больше времени на выполнение заданий.